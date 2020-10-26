OmoGirando il Cimitero Acattolico, Roma RM, 26/10/2025 - Lazio in Festa
 

Dettagli evento:

ott 26 2025

OmoGirando il Cimitero Acattolico

Visita guidata LGBTQIA friendly

Letture: ... - Escursioni a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Cimitero Acattolico
Via Caio Cestio 6
data: domenica 26 ottobre 2025, dalle 10:00 alle 12:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto
Organizzazione: OmoGirando
Referente: Vincenzo
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3393224349
OmoGirando il Cimitero Acattolico
Descrizione evento: 
 Domenica 26 ottobre a Roma abbiamo organizzato la visita guidata LGBTQIA+ friendly OmoGirando il Cimitero Acattolico!

 

Una visita al cimitero monumentale della Piramide Cestia e alle sue varie sezioni. Passeremo in rassegna tombe di grande pregio artistico ed altre più umili che però sono l’ultima dimora di personaggi famosi della letteratura, dell’arte, della politica e, in alcuni casi, della storia del movimento LGBTQIA.

 

Raccomandiamo di leggere accuratamente le norme di partecipazione nel sito.

 

INFO E PRENOTAZIONI

https://omogirando.jimdo.com/le-prossime-uscite/

_______

Cos'è OmoGirando?

https://omogirando.jimdo.com/chi-siamo/
Ultimi Redazionali
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Scopri una destinazione unica dove la buona cucina di chef...
Quando arriva il momento di scegliere la meta delle nostre vacanze, è sempre difficile...
