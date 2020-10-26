Descrizione evento:

Domenica 26 ottobre a Roma abbiamo organizzato la visita guidata LGBTQIA+ friendly OmoGirando il Cimitero Acattolico!



Una visita al cimitero monumentale della Piramide Cestia e alle sue varie sezioni. Passeremo in rassegna tombe di grande pregio artistico ed altre più umili che però sono l’ultima dimora di personaggi famosi della letteratura, dell’arte, della politica e, in alcuni casi, della storia del movimento LGBTQIA.



Raccomandiamo di leggere accuratamente le norme di partecipazione nel sito.



