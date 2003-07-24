Letture: ... - Mostre a Roma - RM
|Medina Art Gallery
Merulana 220
|venerdì 31 ottobre 2025, dalle 18:00 alle 20:00
|L'evento si svolge al coperto
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|ITSLIQUID Group
|ITSLIQUID Group
|Contatta il referente
|3461076336
Roma (Italia), 31/10/2025 - ITSLIQUID Group è lieta di annunciare l’apertura della mostra personale “A NEW CIRCLE IN THE SPIRAL OF THE MIND” di RESETIVISM / Irena Vujanović, a cura di Luca Curci e coordinata da Amaride Ferrante, che inaugurerà il 31 Ottobre 2025 alle ore 18:00 presso Medina Art Gallery a Roma. La mostra sarà visitabile fino al 06 Novembre 2025.
Lasciatevi trasportare in un viaggio visionario e profondamente emotivo: la tanto attesa mostra personale di Irena Vujanović, artista serba e fondatrice del movimento RESETIVISM, è finalmente arrivata!
Attraverso un potente intreccio di pittura e arte digitale, Vujanović apre le porte a una nuova dimensione dell’immaginazione, dove memoria e tecnologia si fondono in immagini poetiche e suggestive. I suoi lavori, sospesi tra passato e presente, invitano lo spettatore a “resettare” la percezione del tempo e dell’identità, immergendosi in paesaggi interiori fatti di colore, pixel e intuizioni visive.
Vi invitiamo ad entrare nel mondo di RESETIVISM e a lasciarvi guidare lungo le spirali della mente, dove ogni opera è un nuovo inizio, un cerchio che si chiude per aprirne un altro; un’esperienza intensa e meditativa, capace di toccare corde profonde e risvegliare nuove forme di consapevolezza visiva.
L'artista Irena Vujanović, artista serba residente negli Stati Uniti, è la fondatrice del RESETIVISM, un linguaggio visivo e concettuale che unisce pittura tradizionale e arte digitale. La sua ricerca multidisciplinare attraversa oltre trent’anni di carriera internazionale, tra memoria, identità e trasformazione e le sue opere sono state esposte in prestigiose sedi tra Parigi, Venezia, Tokyo e New York.
Per maggiori informazioni sul materiale stampa, interviste e immagini ad alta risoluzione, vi preghiamo di contattare:
+39.3387574098
info@itsliquid.com
INAUGURAZIONE
31 Ottobre, 2025 | 18:00
Medina Art Gallery | Roma, Italia
Via Merulana 220
Orari apertura | Lunedì - Domenica: 10:00 - 13:00 e 15:00 - 19:00