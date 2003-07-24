Forest-bathing a Tor Marancia, passeggiata immersiva nel bosco, Roma RM, 18/10/2025 - Lazio in Festa
 

ott 18 2025

Forest-bathing a Tor Marancia, passeggiata immersiva nel bosco

dove: Parco Regionale dell'Appia Antica
Viale Londra
data: sabato 18 ottobre 2025, dalle 09:45 alle 12:00
Organizzazione: Centro Servizi Appia Antica Ecobike
Referente: Marco
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 065135316
Forest-bathing a Tor Marancia, passeggiata immersiva nel bosco
Siamo lieti di proporre al pubblico un'attività che permetterà, ai partecipanti, di conoscere o riscoprire un'area poco nota ma estremamente interessante del Parco Regionale dell'Appia Antica, la Tenuta di Tormarancia.Con un percorso molto ricco di spunti naturalistici relativi anche al tema "forest-bathing", si toccheranno argomenti Homo/Natura che coinvolgeranno i partecipanti sotto molti punti di vista. Il cosiddetto "bagno di foresta", o "forest bathing", non è una semplice passeggiata guidata ma un'attività immersiva per ristabilire un equilibrio psico-fisico all'interno del nostro vero habitat naturale con l'intento di stimolare consapevoleza utile nella vita di tutti giorni, abbassare i livelli di stress e vivere di più il momento presente. Tanti i benefici di un'attività che avrete il piacere di scoprire assieme ad una guida naturalistica esperta, e che potrete sperimentare in futuro soli o in compagnia, ovunque vogliate.



Il Parco dà il benvenuto a tutti.



Appuntamento: h. 9:45



Inizio visita: h. 10:00



Durata visita: 2 ore e 30



Fine visita: h.12:30



Punto di partenza e arrivo: Accesso al Parco di Tor Marancia di Viale Londra, link Google Maps: urly.it/318q3w



Distanza: 3,0 km a/r



Lingua: italiano



Partecipanti: massimo 20 persone



Quota di partecipazione:-





ADULTI € 12,00 (+ spese di prevendita)



RAGAZZI DAI 12 AI 18 ANNI € 8,00 (+ spese di prevendita)



RAGAZZI SOTTO I 12 ANNI - partecipazione gratuita



   
