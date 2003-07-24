Capolavori russi per violoncello e pianoforte, Roma RM, 12/10/2025 - Lazio in Festa
 

Dettagli evento:

ott 12 2025

Capolavori russi per violoncello e pianoforte

Musiche di S. Rachmaninov e S. Prokof’ev

dove: BIOPARCO DI ROMA
VIA DEL GIARDINO ZOOLOGICO 1
data: domenica 12 ottobre 2025, dalle 19:00 alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: CAMERA MUSICALE ROMANA
Referente: ELVIRA MARIA IANNUZZI
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3334571245
Descrizione evento: 
CAMERA MUSICALE ROMANA

LUOGO ART EVENT

Bioparco di Roma

CRM project

 

 Presentano

 

“Capolavori russi per violoncello e pianoforte”

Musiche di S. Rachmaninov e S. Prokof’ev

 

Sala dei Lecci del Bioparco di Roma 

domenica 12 ottobre ore 18:30

 

 

Esegue:

Paolo Andriotti, violoncello

Claudio Martelli, pianoforte

 

Un programma di grande impatto emotivo, che celebra l'anima russa attraverso i capolavori di due tra i suoi più grandi compositori. Due sonate monumentali dove virtuosismo e poesia si fondono in un dialogo intimo tra violoncello e pianoforte. Un viaggio emozionante tra la dolcezza malinconica e il vigore appassionato, dove ogni nota rivela l'essenza più profonda della tradizione musicale russa.

 

PROGRAMMA

Sergej Prokofiev (1891 - 1953)

Sonata in do maggiore per violoncello e pianoforte, op. 119 (1949)

Andante grave, Moderato, Allegro, ma non troppo

 

Sergej Rachmaninov (1873 - 1943)

Sonata in sol minore per violoncello e pianoforte, op. 19 (1901)

Lento - Allegro moderato, Allegro scherzando, Andante, Allegro mosso

 

A cura di A.P.S. Camera Musicale Romana

Direttore Artistico: Elvira Maria Iannuzzi

in collaborazione con Fondazione Bioparco di Roma, "Luogo Arte Accademia Musicale" e CMR Project

 

Indicazioni per raggiungerci:

Sala dei Lecci – Bioparco di Roma

Tram: n° 19 – fermata ‘Bioparco’ - Bus: n° 3, 52, 53, 926, 217, 360, 910*

Metropolitana: linea rossa, stazione ‘Flaminio’ e ‘Spagna’

Chi viene in macchina può usufruire dell'ampio parcheggio lungo il viale del giardino zoologico n.1

 

Per Informazioni e prenotazioni:

+ 39 3334571245 - cameramusicaleromana@gmail.com

www.cameramusicaleromana.it

La prenotazione è vivamente consigliata

 

BIGLIETTERIA IN LOCO

I biglietti si acquistano esclusivamente in loco al botteghino allestito dall’organizzazione e aperto al pubblico a partire da 90 minuti prima di ogni evento fino all’inizio delle performance.

 

COSTI BIGLIETTI

Intero € 18,00. - Ridotto € 12,00 (riservato ai soci, ai minori di anni 18, agli over 65 e agli studenti universitari e di conservatorio).

 
