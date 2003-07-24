Descrizione evento:

Ultima chiamata per i buongustai: il gran finale della Sagra del Porcino di Oriolo Romano è servito!



Il 26, 27 e 28 settembre il borgo della Tuscia chiude in bellezza tre settimane di festa, trasformandosi ancora una volta nella capitale mondiale (anzi, galattica) del fungo porcino.



Diciamolo: qui non si parla di semplice “sagra”, ma di pura epica culinaria. I porcini vi arrivano in tutte le forme possibili: in crema, in zuppa, sulle bruschette, sposati con le fettuccine, fritti (come se domani fosse vietato), oppure nascosti dentro hamburger da applauso. Insomma, ogni forchetta troverà la sua felicità.



E se siete celiaci, niente panico: Oriolo stende un tappeto rosso senza glutine grazie alla collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia. Non mancano poi i grandi classici dell’Alto Lazio – salsicce, braciole, ventresca, bruschette e patatine – fino al gran finale dolce con il cremolato di more.



Ma non si vive solo di porcini: in piazza G. Santacroce vi aspettano mercatini a km 0, mostre, gonfiabili e ludobus per i bambini, spettacoli e musica dal vivo. E per chi vuole stupirsi: la scuola di Circo Trubulé che vi farà dire “altro che Netflix!”.



La location? Da cartolina: l’imponente Palazzo Altieri che veglia sulla piazza e la Fontana delle Picche con la rosa dei venti incorporata (sì, una fontana più smart di una app meteo).



E se tra una fettuccina e l’altra vi resta fiato, potete scoprire anche il territorio: faggete patrimonio UNESCO, conventi antichi e il Parco della Mola con il suo mulino del 1573, testimone di secoli e di mille litri d’acqua passati sotto le sue pale.



Programma musicale del weekend finale:



26/9 “Work in Progress” – Cantautori Italiani e Internazionali



27/9 “Alex e Sara” – Piano bar / Karaoke / Dance



Oriolo Romano (VT) – Piazza G. Santacroce



Date: 26, 27, 28 settembre 2025



340 8505381



info@fuoriporta.org



www.fuoriporta.org – facebook.com/fuoriportaweb – instagram.com/fuoriportafortravel