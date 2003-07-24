Oriolo Romano: il regno del porcino (e della forchetta felice) – 26, 27, 28 settembre, Oriolo Romano VT, 26/09/2025 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

set 26 2025
set 28 2025

Oriolo Romano: il regno del porcino (e della forchetta felice) – 26, 27, 28 settembre

Letture: ... - Sagre a Oriolo Romano - VT

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: centro storico
data: da venerdì 26 settembre 2025, alle 12:00
a domenica 28 settembre 2025 fino a tarda notte.
intrattenimenti: Si mangia, Si balla
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Non definito
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Oriolo Romano: il regno del porcino (e della forchetta felice) – 26, 27, 28 settembre
Descrizione evento: 
Ultima chiamata per i buongustai: il gran finale della Sagra del Porcino di Oriolo Romano è servito!



	Il 26, 27 e 28 settembre il borgo della Tuscia chiude in bellezza tre settimane di festa, trasformandosi ancora una volta nella capitale mondiale (anzi, galattica) del fungo porcino.



	Diciamolo: qui non si parla di semplice “sagra”, ma di pura epica culinaria. I porcini vi arrivano in tutte le forme possibili: in crema, in zuppa, sulle bruschette, sposati con le fettuccine, fritti (come se domani fosse vietato), oppure nascosti dentro hamburger da applauso. Insomma, ogni forchetta troverà la sua felicità.



	E se siete celiaci, niente panico: Oriolo stende un tappeto rosso senza glutine grazie alla collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia. Non mancano poi i grandi classici dell’Alto Lazio – salsicce, braciole, ventresca, bruschette e patatine – fino al gran finale dolce con il cremolato di more.



	Ma non si vive solo di porcini: in piazza G. Santacroce vi aspettano mercatini a km 0, mostre, gonfiabili e ludobus per i bambini, spettacoli e musica dal vivo. E per chi vuole stupirsi: la scuola di Circo Trubulé che vi farà dire “altro che Netflix!”.



	La location? Da cartolina: l’imponente Palazzo Altieri che veglia sulla piazza e la Fontana delle Picche con la rosa dei venti incorporata (sì, una fontana più smart di una app meteo).



	E se tra una fettuccina e l’altra vi resta fiato, potete scoprire anche il territorio: faggete patrimonio UNESCO, conventi antichi e il Parco della Mola con il suo mulino del 1573, testimone di secoli e di mille litri d’acqua passati sotto le sue pale.



	Programma musicale del weekend finale:



	26/9 “Work in Progress” – Cantautori Italiani e Internazionali



	27/9 “Alex e Sara” – Piano bar / Karaoke / Dance



	Oriolo Romano (VT) – Piazza G. Santacroce



	Date: 26, 27, 28 settembre 2025



	340 8505381



	info@fuoriporta.org



	www.fuoriporta.org – facebook.com/fuoriportaweb – instagram.com/fuoriportafortravel
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Artigiano dell'olio nuovo per 1...
Italiani
Roma c'è! visite guidate (anche...
Larp da camera. rassegna di...
Casaprota, festa d’autunno –...
Approfondimenti
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Anno 2025 importante per il Lazio: prestigio...
Il Lazio è stato designato Regione d'Onore 2025&nbsp;dalla National Italian American Foundation...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Il quadro normativo italiano continuerà a evolversi con...
Paese natale del concetto di casinò, l'Italia è anche una delle prime nazioni europee a dare un...
Giocare al casinò in Italia: regole di...
Giocare al casinò in Italia: regole di...
Regole di gioco, abbigliamento appropriato, codice di...
Nel Belpaese, la tradizione del gioco vanta una storia pluricentenaria. Risale infatti al lontano...
Ultimi Redazionali
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Scopri una destinazione unica dove la buona cucina di chef...
Quando arriva il momento di scegliere la meta delle nostre vacanze, è sempre difficile...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio