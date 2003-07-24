Bellegra (RM), è sagra delle tacchie ai funghi porcini – 3/12 ottobre, Bellegra RM, 03/10/2025 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

ott 03 2025
ott 12 2025

Bellegra (RM), è sagra delle tacchie ai funghi porcini – 3/12 ottobre

Letture: ... - Sagre a Bellegra - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Centro storico
data: da venerdì 3 ottobre 2025, alle 12:00
a domenica 12 ottobre 2025 fino a tarda notte.
intrattenimenti: Si mangia, Si balla
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto
Organizzazione: Non definito
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Bellegra (RM), è sagra delle tacchie ai funghi porcini – 3/12 ottobre
Descrizione evento: 
A Bellegra, la “Città dei Panorami”, torna puntuale come l’autunno la XVII Sagra delle Tacchie ai Funghi Porcini, nei weekend del 3-4-5 e 10-11-12 ottobre 2025. Sei giorni di pura felicità per chi ama la buona tavola e le tradizioni, con un menù che non lascia spazio ai dubbi: le regine sono le tacchie, la pasta fatta a mano solo con acqua e farina, condite con i funghi porcini che profumano di bosco e di casa. Negli stand gastronomici (aperti a pranzo e cena) ci si potrà accomodare con 20 euro per un menù completo da veri intenditori – pane e porcini, tacchie, secondo di carne con porcini, vino o acqua – oppure optare per piatti singoli. Ai piccoli buongustai invece basteranno 10 euro per il “baby menù” con cotoletta e patatine, perché qui nessuno rimane a stomaco vuoto. E per evitare scene da fila all’Expo, i pasti saranno distribuiti in tre diversi punti del paese.





	Non solo cucina, però: Bellegra ha pensato a tutto, dai mercatini artigianali agli spettacoli musicali e folkloristici, fino a un’area giochi capace di intrattenere anche i bambini più scatenati. E il programma non scherza: venerdì 3 ottobre la serata degli chef “Sentieri Gastronomici” per chi vuole sentirsi in Masterchef, sabato 4 ottobre lo show “90 Mania” per un tuffo nei mitici anni Novanta, venerdì 10 ottobre la carica di Pippo Palmieri di Radio 105, e domenica 12 ottobre il corteo storico “Gens Vitellia”, per tornare indietro di duemila anni senza bisogno della macchina del tempo.

	 



	Ma la Sagra delle Tacchie è anche il pretesto perfetto per scoprire Bellegra, che non a caso viene chiamata “la Città dei Panorami”. Da quassù lo sguardo spazia su decine di paesi e montagne, fino al Gran Sasso, roba che nemmeno Google Earth. Non stupisce che durante la Seconda Guerra Mondiale l’esercito tedesco l’abbia scelta come punto di osservazione. Le radici storiche del borgo affondano nell’antica Vitellia, con le sue mura poligonali del VII secolo a.C., mentre a pochi chilometri si aprono le spettacolari Grotte dell’Arco, con stalattiti, stalagmiti e pitture rupestri del Neolitico che potrebbero tranquillamente competere con un museo. Durante la sagra saranno visitabili con guida (10:30-12:30 e 15:00-18:00), così tra una forchettata e l’altra si può pure fare un salto nella preistoria.



	E se il meteo decide di fare i capricci? Nessun problema: tutto si sposta dentro un’ampia sala coperta e riscaldata. Per arrivare a Bellegra basta scegliere l’uscita Valmontone (A1 Roma-Napoli) o Castel Madama (A24 Roma-L’Aquila) e seguire le indicazioni: il profumo di funghi vi porterà dritti a destinazione.



	 



	Info:



	Data – 3/12 ottobre



	Località: Bellegra (RM)



	sms a 3408505381



	info@fuoriporta.org



	www.fuoriporta.org



	https://www.facebook.com/fuoriportaweb



	www.instagram.com/fuoriportafortravel
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Artigiano dell'olio nuovo per 1...
Italiani
Roma c'è! visite guidate (anche...
Larp da camera. rassegna di...
Casaprota, festa d’autunno –...
Approfondimenti
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Anno 2025 importante per il Lazio: prestigio...
Il Lazio è stato designato Regione d'Onore 2025&nbsp;dalla National Italian American Foundation...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Il quadro normativo italiano continuerà a evolversi con...
Paese natale del concetto di casinò, l'Italia è anche una delle prime nazioni europee a dare un...
Giocare al casinò in Italia: regole di...
Giocare al casinò in Italia: regole di...
Regole di gioco, abbigliamento appropriato, codice di...
Nel Belpaese, la tradizione del gioco vanta una storia pluricentenaria. Risale infatti al lontano...
Ultimi Redazionali
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Scopri una destinazione unica dove la buona cucina di chef...
Quando arriva il momento di scegliere la meta delle nostre vacanze, è sempre difficile...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio