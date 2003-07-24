Descrizione evento:

NYC Culture Club è lieto di presentare ITALIANI, una mostra personale dell'artista americano di origini italiane Salvatore Catalano, a cura di Clayton Calvert, organizzata con la collaborazione di ITSLIQUID Group e con il sostegno di Goldman Sachs Gives, in programma dal 1 al 30 ottobre 2025 presso Palazzo Velli, nel cuore di Trastevere a Roma.



Attraverso una serie di ritratti finemente dettagliati, Catalano celebra con ITALIANI le storie e l'eredità di personaggi del Bel Paese il cui impegno nell’arte, nella scienza, nella politica e nella letteratura continua ancora oggi a ispirare il mondo. Dai grandi maestri come Leonardo, Michelangelo e Raffaello alle icone della musica e del cinema come Verdi, Pavarotti, Bocelli, Sophia Loren e Federico Fellini; dalle voci della letteratura come Italo Calvino e Pirandello fino alle protagoniste della scienza e della politica come Margherita Hack, Rita Levi Montalcini, Samantha Cristoforetti e Giorgia Meloni. Il profondo legame tra l'artista e le sue origini italiane è la base da cui è nato il progetto espositivo. Dopo anni di studio della letteratura e della storia italiana, Catalano ha evidenziato uno squilibrio nella rappresentazione iconografica dei suoi protagonisti - in particolare delle donne, spesso lasciate ai margini delle narrazioni ufficiali. Nata con l'intento di valorizzare queste figure femminili dimenticate, ITALIANI si è progressivamente ampliata fino a diventare un omaggio corale a chi, al di là del genere, incarna lo spirito creativo, tenace e visionario dell'Italia.



Attraverso una tecnica che fonde l'equilibrio classico con una sensibilità contemporanea, l'artista dà vita a una galleria di ritratti che include scienziati, politici, imprenditori,



umanitari, artisti e scrittori. I tratti ritmici, i raffinati giochi di luce e ombra e la profondità psicologica con cui Catalano racconta i suoi soggetti restituiscono storie di coraggio, innovazione e orgoglio culturale. Storie che aiutano a costruire una visione più inclusiva e ricca dell'identità italiana.



Con ITALIANI, Salvatore Catalano invita lo spettatore a riflettere su come la memoria individuale e collettiva possa essere preservata attraverso il ritratto, non solo come documento, ma come celebrazione. I suoi lavori si fanno specchio del passato e del presente, ricordandoci che la storia appartiene anche a chi, solo ora, viene finalmente riconosciuto e visto.