Dettagli evento:

ott 04 2025
ott 17 2025

Correnti contrarie

Mostra d'arte contemporanea

dove: Porto Turistico di Roma
Ostia
data: da sabato 4 ottobre 2025, alle 17:00
a venerdì 17 ottobre 2025, alle 20:00
intrattenimenti: Si mangia
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Blu Star International Srl
Referente: Roberto
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3282799743
Correnti contrarie
Descrizione evento: 
Correnti contrarie



Mostra d’arte – alla Galleria Ess&rre di Ostia



Dal 4 al 17 ottobre 2025



La Galleria Ess&rrE nel Porto turistico di Roma ha un contesto molto suggestivo: il mare, il porto, le imbarcazioni, la luce marittima, la prossimità con il paesaggio costiero e archeologico (Ostia, Tor San Michele, gli Scavi di Ostia Antica). Queste condizioni offrono all’esposizione una cornice che può dialogare - visivamente, tematicamente - con le opere: riflessi dell’acqua, orizzonti, vibrazioni cromatiche, rumore e silenzio, superficie vs profondità.



“Correnti Contrarie” in uno spazio in cui è visibile il “conflitto” o la “tensione” che dà titolo alla mostra, con opere che esplicitano contrasti, direzioni opposte, dialogo dialettico, astratto vs figurativo, colore vs grafismo. Insomma gli autori si confrontano dentro la pratica artistica in cui le zone tematiche potrebbero avere uno spazio proprio che rispetti la sua “corrente”, ma ci sono punti in cui i lavori dialogano - affiancamenti, contrapposizioni visive - per far emergere le relazioni, le divergenze, i punti di contatto. L’utilizzo dello spazio luminoso e delle superfici riflettenti con la luce del porto la sera, le superfici metalliche o d’acqua, possono entrare nel dialogo con le opere - riflessi, ombre, alternanze. La galleria propone una mostra che è più di una semplice esposizione, è un’esperienza riflessiva. La vicinanza con il mare, la luce naturale e l’elemento paesaggistico marino danno una fisicità all’esposizione che arricchisce l’esperienza dello spettatore.



Cinque gli artisti in mostra: Katia Bregolin, Alessia Larotonda, Nicola Milioli, Claudio Pezzini e Barbara Pratesi con oltre 35 opere da assaporare in tutte le loro caratteristiche. 



Dalle ore 17:00 in poi aperitivo con gli artisti e riprese tv con interviste dedicate di Antonello Nazarini di ZTL TV.



 Dal 4 al 17 ottobre 2025



 Curatori: Alessandra Antonelli e Roberto Sparaci



 



﻿INFO: +39 329 4681684 - +39 388 6378032 - +39 328 2799743



www.accainarte.it – galleriaesserre@gmail.com



Orari galleria: Dal lunedi al venerdi 10-13 e 15-19



Sabato 10-13 e 16-19



Domenica chiuso



 



 



 



 
