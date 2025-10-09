Descrizione evento:

Giovedì 9 ottobre, Ortorosso ospita la Compagnia Delittiamoci per una serata indimenticabile: la Cena con Delitto – Stanza 57. Unisci il gusto della degusteria OrtoRosso a uno spettacolo interattivo per soli 38 € a persona.





Dalle ore 20:00, potrai immergerti in un intrigante mistero da risolvere, mentre assapori il menu della serata: Panzerotto Pugliese, supplì, Piatto con assaggi di primo, secondo e contorno Ortorosso, dolce della chef, acqua e 1 calice di vino inclusi.





Nella stanza 57 di una casa di riposo si è consumato un omicidio: la signora Puleggi è stata assassinata con un iniezione letale di farmaci. 5 indiziati si difenderanno e si accuseranno a vicenda tra gags e colpi di scena. Siete pronti a scovare il colpevole? E mi raccomando, non vi fate ingannare perché faranno di tutto per confondervi! Tra una risata e l’altra le squadre dovranno trovare la soluzione al misfatto Spettacolo interattivo adatto a un pubblico dai 10 anni in su.



L’evento si svolgerà a Roma, in Via Siria 16 Non perdere l’occasione di vivere una serata divertente e gustosa, all’insegna del buon cibo e di un mistero tutto da svelare!









Per info e prenotazioni





petracheng@yahoo.it 338-3609134