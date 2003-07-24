Descrizione evento:

Domenica 12 ottobre alle 10.30 , presso il teatro in casa – Interno 13 (via Casilina, 431) ci sarà lo spettacolo giallo per bambini con attori e burattini ”Chi ha rubato la tartaruga?” messo in scena da Piera Fumarola e Aldo Gordiani. Nel giardino di Teresa è sparita la tartaruga Zio Bob.











5 sospettati : l’operaio Milo’s, il portiere Pippo, la bambina Sally, il vicino Al Capoccione e il grande coniglio Stupendo. Saranno interrogati dai bambini : Una lotta comica e interattiva per la ricerca della verità.







La soluzione sarà difficile perché faranno di tutto per confondere gli spettatori. Diploma di investigatore alla squadra vincente e premi per tutti! Spettacolo interattivo adatto ad un pubblico dai tre anni in su



P. S. presenza felina in casa. Spettacolo con merenda. 10 €



Per info e prenotazioni

338.3609134

info@eventibambinidiroma.it