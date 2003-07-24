Letture: ... - Teatro a Roma - RM
|dove:
|Teatro in Casa - Interno 13
via casilina, 431
|data:
|domenica 12 ottobre 2025, dalle 10:30 alle 00:00
|intrattenimenti:
|Si mangia
|info sul luogo:
|L'evento si svolge al coperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Non definito
|Referente:
|Non definito
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|3383609134
Domenica 12 ottobre alle 10.30 , presso il teatro in casa – Interno 13 (via Casilina, 431) ci sarà lo spettacolo giallo per bambini con attori e burattini ”Chi ha rubato la tartaruga?” messo in scena da Piera Fumarola e Aldo Gordiani. Nel giardino di Teresa è sparita la tartaruga Zio Bob.
5 sospettati : l’operaio Milo’s, il portiere Pippo, la bambina Sally, il vicino Al Capoccione e il grande coniglio Stupendo. Saranno interrogati dai bambini : Una lotta comica e interattiva per la ricerca della verità.
La soluzione sarà difficile perché faranno di tutto per confondere gli spettatori. Diploma di investigatore alla squadra vincente e premi per tutti! Spettacolo interattivo adatto ad un pubblico dai tre anni in su
P. S. presenza felina in casa. Spettacolo con merenda. 10 €
Per info e prenotazioni
338.3609134
info@eventibambinidiroma.it