Dettagli evento:

ott 12 2025

Spettacolo teatrale per bambini "Chi ha rubato la tartaruga?"

Teatro a Roma - RM

dove: Teatro in Casa - Interno 13
via casilina, 431
data: domenica 12 ottobre 2025, dalle 10:30 alle 00:00
intrattenimenti: Si mangia
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Non definito
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3383609134
Spettacolo teatrale per bambini
Descrizione evento: 
Domenica 12 ottobre alle 10.30 , presso il teatro in casa – Interno 13 (via Casilina, 431) ci sarà lo spettacolo giallo per bambini con attori e burattini ”Chi ha rubato la tartaruga?” messo in scena da Piera Fumarola e Aldo Gordiani. Nel giardino di Teresa è sparita la tartaruga Zio Bob.











5 sospettati : l’operaio Milo’s, il portiere Pippo, la bambina Sally, il vicino Al Capoccione e il grande coniglio Stupendo. Saranno interrogati dai bambini : Una lotta comica e interattiva per la ricerca della verità.







La soluzione sarà difficile perché faranno di tutto per confondere gli spettatori. Diploma di investigatore alla squadra vincente e premi per tutti! Spettacolo interattivo adatto ad un pubblico dai tre anni in su



P. S. presenza felina in casa. Spettacolo con merenda. 10 €



Per info e prenotazioni

338.3609134

info@eventibambinidiroma.it
