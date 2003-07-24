Descrizione evento:

Rinnoviamo l’appuntamento anche per quest’anno alla “Sagra della Polenta” XII EDIZIONE 8-9 novembre 2025, il sabato pranzo e cena mentre la domenica solo pranzo. Troverete la polenta classica al sugo con salsiccia oppure alla gricia sempre con salsiccia, il tutto accompagnato da un buon bicchiere di vino e pane. Naturalmente la polenta, come vuole la tradizione, verrà servita nel tipico piatto di legno (scifa) che resterà a voi come ricordo e dono da parte dell’Associazione, riservato ai commensali presenti. Inoltre troverete panini assortiti, patatine fritte, caldarroste e ciambelline al vino fatte dalle sapienti mani delle donne dell’Associazione.

Insomma una giornata in allegria, amicizia e voglia di stare insieme.

Vi aspettiamo

