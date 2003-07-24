SAGRA della POLENTA 2025, Roma RM, 08/11/2025 - Lazio in Festa
 

nov 08 2025

SAGRA della POLENTA 2025

dove: Lunghezza
LUNGHEZZA
data: sabato 8 novembre 2025, dalle 12:00 alle 18:00
intrattenimenti: Si mangia
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto

Organizzazione: Associazione Insieme per Lunghezza
Referente: Marco
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3891503541
Descrizione evento: 
 Rinnoviamo l’appuntamento anche per quest’anno alla “Sagra della Polenta” XII EDIZIONE 8-9 novembre 2025, il sabato pranzo e cena mentre la domenica solo pranzo. Troverete la polenta classica al sugo con salsiccia oppure alla gricia sempre con salsiccia, il tutto accompagnato da un buon bicchiere di vino e pane. Naturalmente la polenta, come vuole la tradizione, verrà servita nel tipico piatto di legno (scifa)  che resterà a voi come ricordo e dono da parte dell’Associazione, riservato ai commensali presenti. Inoltre troverete panini assortiti, patatine fritte, caldarroste e ciambelline al vino fatte dalle sapienti mani delle donne dell’Associazione. 

Insomma una giornata in allegria, amicizia e voglia di stare insieme.

Vi aspettiamo

 
