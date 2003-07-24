Letture: ... - Sagre a Roma - RM
|dove:
|Lunghezza
LUNGHEZZA
|data:
|sabato 8 novembre 2025, dalle 12:00 alle 18:00
|intrattenimenti:
|Si mangia
|info sul luogo:
|L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Associazione Insieme per Lunghezza
|Referente:
|Marco
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|3891503541
Rinnoviamo l’appuntamento anche per quest’anno alla “Sagra della Polenta” XII EDIZIONE 8-9 novembre 2025, il sabato pranzo e cena mentre la domenica solo pranzo. Troverete la polenta classica al sugo con salsiccia oppure alla gricia sempre con salsiccia, il tutto accompagnato da un buon bicchiere di vino e pane. Naturalmente la polenta, come vuole la tradizione, verrà servita nel tipico piatto di legno (scifa) che resterà a voi come ricordo e dono da parte dell’Associazione, riservato ai commensali presenti. Inoltre troverete panini assortiti, patatine fritte, caldarroste e ciambelline al vino fatte dalle sapienti mani delle donne dell’Associazione.
Insomma una giornata in allegria, amicizia e voglia di stare insieme.
Vi aspettiamo