Bioparco di Roma

Monache, Madri, Mogli, Cortigiane:

compositrici del Barocco Italiano



Sala dei Lecci del Bioparco di Roma

domenica 8 marzo ore 18:30





Xaveria Ensemble

Irene Morelli, soprano

Beatrice Mercuri, mezzosoprano

Antonello Dorigo, controtenore e arpa barocca

Fabio Catania, viola da gamba

Pierluigi Morelli, spinetta



In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Camera Musicale Romana ospita un concerto interamente dedicato alle compositrici del Seicento italiano, protagoniste di una stagione musicale straordinaria e per lungo tempo rimasta ai margini della narrazione storica.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione con le Associazioni I Concerti nel Parco, Recercare e Ibimus, unite nel progetto di valorizzazione del patrimonio musicale femminile.

Il programma propone musiche di Chiara Margarita Cozzolani Assandra, Barbara Strozzi, Luzzasco Luzzaschi, Maria Xaveria Peruchona, Francesca Caccini, Benedetto Re e Isabella Leonarda.

Il Seicento rappresenta un momento di profonda trasformazione del linguaggio musicale: si afferma una nuova estetica espressiva in cui la musica diventa veicolo di spiritualità e intensa comunicazione emotiva. Nei monasteri dell’Italia settentrionale – in particolare tra Emilia-Romagna e Lombardia – fiorisce un vivace ambiente musicale femminile: le religiose, dotate di solida formazione e straordinaria perizia compositiva, scrivono pagine di grande raffinatezza destinate alla liturgia e alla vita conventuale.

Parallelamente, alcune compositrici laiche riescono ad affermarsi nonostante le difficoltà legate alla committenza e al riconoscimento pubblico. Figure come Barbara Strozzi e Francesca Caccini testimoniano un’autorialità consapevole e innovativa, capace di confrontarsi con i linguaggi più moderni del tempo.



C. Assandra - Veni dilecte mi

B. Strozzi - Che si può fare

C. Assandra - Duo Seraphim

L. Luzzaschi - Toccata del quarto tono

B. Strozzi - Amor dormiglione

M. X. Peruchona - Vos Aure suavis

F. Caccini - Non so se quel sorriso

B. Strozzi - I baci

B. Re - Canzone a doi cori

I. Leonarda - Nive Puer

B. Strozzi - La mia donna perché canta

B. Strozzi - Le tre grazie a Venere



A cura di Associazione Camera Musicale Romana ETS

Direttore Artistico: Elvira Maria Iannuzzi

in collaborazione con Fondazione Bioparco di Roma, "Luogo Arte Accademia Musicale" e CMR Project



