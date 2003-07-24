Monache, Madri, Mogli, Cortigiane: compositrici del Barocco Italiano, Roma RM, 08/03/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

mar 08 2026

Monache, Madri, Mogli, Cortigiane: compositrici del Barocco Italiano

Letture: ... - Concerti a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: BIOPARCO DI ROMA
VIALE DEL GIARDINO ZOOLOGICO, 1
data: domenica 8 marzo 2026, dalle 18:30 alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: CAMERA MUSICALE ROMANA
Referente: ELVIRA MARIA IANNUZZI
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 393334571245
Monache, Madri, Mogli, Cortigiane: compositrici del Barocco Italiano
Descrizione evento: 
CAMERA MUSICALE ROMANA

LUOGO ART EVENT

Bioparco di Roma

CRM project

 

 Presentano

 

Monache, Madri, Mogli, Cortigiane:

compositrici del Barocco Italiano

 

Sala dei Lecci del Bioparco di Roma 

domenica 8 marzo ore 18:30

 

 

Esegue:

Xaveria Ensemble

Irene Morelli, soprano

Beatrice Mercuri, mezzosoprano                                                                

Antonello Dorigo, controtenore e arpa barocca

Fabio Catania, viola da gamba                                                                       

Pierluigi Morelli, spinetta

 

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Camera Musicale Romana ospita un concerto interamente dedicato alle compositrici del Seicento italiano, protagoniste di una stagione musicale straordinaria e per lungo tempo rimasta ai margini della narrazione storica.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione con le Associazioni I Concerti nel Parco, Recercare e Ibimus, unite nel progetto di valorizzazione del patrimonio musicale femminile.

Il programma propone musiche di Chiara Margarita Cozzolani Assandra, Barbara Strozzi, Luzzasco Luzzaschi, Maria Xaveria Peruchona, Francesca Caccini, Benedetto Re e Isabella Leonarda.

Il Seicento rappresenta un momento di profonda trasformazione del linguaggio musicale: si afferma una nuova estetica espressiva in cui la musica diventa veicolo di spiritualità e intensa comunicazione emotiva. Nei monasteri dell’Italia settentrionale – in particolare tra Emilia-Romagna e Lombardia – fiorisce un vivace ambiente musicale femminile: le religiose, dotate di solida formazione e straordinaria perizia compositiva, scrivono pagine di grande raffinatezza destinate alla liturgia e alla vita conventuale.

Parallelamente, alcune compositrici laiche riescono ad affermarsi nonostante le difficoltà legate alla committenza e al riconoscimento pubblico. Figure come Barbara Strozzi e Francesca Caccini testimoniano un’autorialità consapevole e innovativa, capace di confrontarsi con i linguaggi più moderni del tempo.

 

Programma:



C. Assandra - Veni dilecte mi

B. Strozzi - Che si può fare

C. Assandra - Duo Seraphim

L. Luzzaschi - Toccata del quarto tono

B. Strozzi - Amor dormiglione

M. X. Peruchona - Vos Aure suavis

F. Caccini - Non so se quel sorriso

B. Strozzi - I baci

B. Re - Canzone a doi cori

I. Leonarda - Nive Puer

B. Strozzi - La mia donna perché canta

B. Strozzi - Le tre grazie a Venere

 

A cura di Associazione Camera Musicale Romana ETS

Direttore Artistico: Elvira Maria Iannuzzi

in collaborazione con Fondazione Bioparco di Roma, "Luogo Arte Accademia Musicale" e CMR Project

 

Indicazioni per raggiungerci:

Sala dei Lecci – Bioparco di Roma

Tram: n° 19 – fermata ‘Bioparco’ - Bus: n° 3, 52, 53, 926, 217, 360, 910*

Metropolitana: linea rossa, stazione ‘Flaminio’ e ‘Spagna’

Chi viene in macchina può usufruire dell'ampio parcheggio lungo il viale del giardino zoologico n.1

 

Per Informazioni e prenotazioni:

+ 39 3334571245 - cameramusicaleromana@gmail.com

www.cameramusicaleromana.it

La prenotazione è vivamente consigliata

 

BIGLIETTERIA IN LOCO

I biglietti si acquistano esclusivamente in loco al botteghino allestito dall’organizzazione e aperto al pubblico a partire da 90 minuti prima di ogni evento fino all’inizio delle performance.

 

COSTI BIGLIETTI

Intero € 18,00. - Ridotto € 12,00 (riservato ai soci, ai minori di anni 18, agli over 65 e agli studenti universitari e di conservatorio).

 
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Neney santos presenta il suo nuovo...
Rotte contemporanee
Omogirando il sepolcro degli...
Omogirando la mostra “franco...
Trekking a cerveteri - via degli...
Approfondimenti
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Varianti di gioco, design intuitivo, tecnologia,...
La scelta di un gioco da casinò online segue logiche sempre più complesse rispetto al passato. Le...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Anno 2025 importante per il Lazio: prestigio...
Il Lazio è stato designato Regione d'Onore 2025&nbsp;dalla National Italian American Foundation...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Il quadro normativo italiano continuerà a evolversi con...
Paese natale del concetto di casinò, l'Italia è anche una delle prime nazioni europee a dare un...
Ultimi Redazionali
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Scopri una destinazione unica dove la buona cucina di chef...
Quando arriva il momento di scegliere la meta delle nostre vacanze, è sempre difficile...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio