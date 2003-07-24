Descrizione evento:

Nel quartiere Tuscolano sorgono le imponenti rovine degli acquedotti che rifornivano l’antica Roma di acqua pura, alimentando terme, fontane, case e anfiteatri.















Una passeggiata guidata al tramonto tra l’Acquedotto Felice e l’Acquedotto Claudio, immersi nei colori caldi della campagna romana, per vivere un’esperienza suggestiva tra storia e natura.

















📍 Ritrovo h. 16:15 – Inizio h. 16:30







⏳ Durata: 2 ore







📏 Percorso facile 3 km a/r







👥 Max 20 partecipanti – Lingua: italiano

















🎟️ Adulti €12 | 12–18 anni €8 | Under 12 gratuito







Sconti per Carta Amici del Parco

















🚇 Metro Giulio Agricola / Subaugusta







📩 Info e prenotazioni: infopointappia@gmail.com – 06 5135316

















✨ Scopri la magia degli acquedotti al tramonto.