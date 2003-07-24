Letture: ... - Mostre a Roma - RM
|dove:
|Parco Regionale dell'Appia Antica
Piazza A. Celio Sabino (chiesa di San Policarpo)
|data:
|domenica 8 marzo 2026, dalle 16:30 alle 18:30
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge all'aperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Centro Servizi al Turismo Parco Appia Antica
|Referente:
|Marco
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|065135316
Nel quartiere Tuscolano sorgono le imponenti rovine degli acquedotti che rifornivano l’antica Roma di acqua pura, alimentando terme, fontane, case e anfiteatri.
Una passeggiata guidata al tramonto tra l’Acquedotto Felice e l’Acquedotto Claudio, immersi nei colori caldi della campagna romana, per vivere un’esperienza suggestiva tra storia e natura.
📍 Ritrovo h. 16:15 – Inizio h. 16:30
⏳ Durata: 2 ore
📏 Percorso facile 3 km a/r
👥 Max 20 partecipanti – Lingua: italiano
🎟️ Adulti €12 | 12–18 anni €8 | Under 12 gratuito
Sconti per Carta Amici del Parco
🚇 Metro Giulio Agricola / Subaugusta
📩 Info e prenotazioni: infopointappia@gmail.com – 06 5135316
✨ Scopri la magia degli acquedotti al tramonto.