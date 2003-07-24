Letture: ... - Teatro a Castelnuovo di Porto - RM
|dove:
|Rocca Colonna
Piazza Vittorio Veneto, 10, 00060 Castelnuovo di Porto RM
|data:
|domenica 29 marzo 2026, dalle 16:30 alle 00:00
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge al coperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Compagnia Carmentalia
|Referente:
|Claudio Ciardi
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|3935049523
Nell'ambito della Rassegna Teatrale "Castelnuovo ti Porta a Teatro 2026" Domenica 29 Marzo ore 16.30 andrà in scena "Mago Manfy tra fantasia e magia", spettacolo di magia per famiglie. Di e con Daniele Manfucci.
Il Mago Manfy è tornato ma la magia funziona solo con l’aiuto dei bambini.
Carte che cambiano, oggetti che appaiono e spariscono e magie che prendono vita grazie alle scelte del pubblico.
Un pomeriggio di stupore, risate e meraviglia dove i più piccoli diventano i veri protagonisti della magia.
Età consigliata: dai 3 anni
Per info e dettagli sulla rassegna:
https://www.carmentalia.com/castelnuovo-ti-porta-a-teatro-2026
Dove: Rocca Colonna - Castelnuovo di Porto (RM) - Sala dei Cento Passi
Biglietti: intero 7 €
Prenotazioni spettacoli:
Cell. / WhatsApp: 351.5327740
Email: organizzazione.spettacoli@gmail.com
Rassegna teatrale organizzata con il contributo della Regione Lazio, del Comune di Castelnuovo di Porto e la direzione artistica della Compagnia Carmentalia.