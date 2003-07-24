Descrizione evento:

Nell'ambito della Rassegna Teatrale "Castelnuovo ti Porta a Teatro 2026" Domenica 29 Marzo ore 16.30 andrà in scena "Mago Manfy tra fantasia e magia", spettacolo di magia per famiglie. Di e con Daniele Manfucci.







Il Mago Manfy è tornato ma la magia funziona solo con l’aiuto dei bambini.



Carte che cambiano, oggetti che appaiono e spariscono e magie che prendono vita grazie alle scelte del pubblico.



Un pomeriggio di stupore, risate e meraviglia dove i più piccoli diventano i veri protagonisti della magia.







Età consigliata: dai 3 anni







Per info e dettagli sulla rassegna:







https://www.carmentalia.com/castelnuovo-ti-porta-a-teatro-2026







Dove: Rocca Colonna - Castelnuovo di Porto (RM) - Sala dei Cento Passi



Biglietti: intero 7 €







Prenotazioni spettacoli:



Cell. / WhatsApp: 351.5327740



Email: organizzazione.spettacoli@gmail.com







Rassegna teatrale organizzata con il contributo della Regione Lazio, del Comune di Castelnuovo di Porto e la direzione artistica della Compagnia Carmentalia.