L'Associazione InGrado - APS, il Presidente Emilio Colarusso vi invitano a festeggiare la Musica con un caratteristico concerto che si tiene ad Ardea (RM) nella Sala del Consiglio Comunale.
Il coro polifonico dell'Associazione InGrado, diretto dal M° Emanuela Della Torre, eseguirà brani in lingua dialettale della tradizione popolare italiana.
Ospite d'onore il coro polifonico "Santa Monica" di Ostia, diretto dal M° Marcello Cangialosi.
Con il titolo "Insieme per Cantare" nella sua Quinta Edizione, porta sul territotio di Ardea la festa della musica che, per i Cori del Lazio, è la 32.ma edizione; quest'anno è dedicata al tema "Le voci dei Luoghi".
Intervenite numerosi!