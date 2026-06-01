Insieme per Cantare, Ardea RM, 14/06/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

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Dettagli evento:

giu 14 2026

Insieme per Cantare

nell'ambito della Giornata della Musica

Letture: ... - Concerti a Ardea - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Ardea - Sala Cosiliare
Via Laurentina Km. 32,500
data: domenica 14 giugno 2026, dalle 18:00 alle 20:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto
Organizzazione: Associiazione InGrado - APS
Referente: Salvatore Pignalosa
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3295812170
Insieme per Cantare
Descrizione evento: 
L'Associazione InGrado - APS, il Presidente Emilio Colarusso vi invitano a festeggiare la Musica con un caratteristico concerto che si tiene ad Ardea (RM) nella Sala del Consiglio Comunale.

Il coro polifonico dell'Associazione InGrado, diretto dal M° Emanuela Della Torre, eseguirà brani in lingua dialettale della tradizione popolare italiana.

Ospite d'onore il coro polifonico "Santa Monica" di Ostia, diretto dal M° Marcello Cangialosi.

Con il titolo "Insieme per Cantare" nella sua Quinta Edizione, porta sul territotio di Ardea la festa della musica che, per i Cori del Lazio, è la 32.ma edizione; quest'anno è dedicata al tema "Le voci dei Luoghi".

Intervenite numerosi! 
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