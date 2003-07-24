Descrizione evento:

Decathlon Italia, in collaborazione con la FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) e il Bioparco di Roma, annuncia un fine settimana interamente dedicato allo sport, al movimento e alla condivisione.

Sabato 6 e domenica 7 giugno, il piazzale antistante l’ingresso del Bioparco (Largo Vittorio Gassman, nei pressi della biglietteria) si trasformerà in un vero e proprio villaggio sportivo accessibile gratuitamente a tutte e tutti, senza alcun obbligo di acquisto del biglietto del parco.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di rendere lo sport accessibile al maggior numero di persone, coniugando l'attività fisica all'aria aperta con la valorizzazione del tempo libero in famiglia e all'interno della comunità.

Decathlon Italia allestirà 4 mini campi da tennis e 2 corsie di atletica per permettere a chiunque di mettersi alla prova e scoprire nuove passioni sportive.

Per l'intera durata delle due giornate, la FITP metterà a disposizione istruttori qualificati e personale specializzato, garantendo un coinvolgimento attivo, sicuro e stimolante per la cittadinanza di ogni età, dalle bambine e i bambini fino alle persone adulte.

Tutte le persone che parteciperanno alle attività sportive sul piazzale riceveranno direttamente dalle mani del personale tecnico un voucher che dà diritto a uno sconto di 4€ sull’acquisto del biglietto d’ingresso al Bioparco.



Credit foto: Massimiliano Di Giovanni – archivio Bioparco