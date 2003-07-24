Descrizione evento:

L'Associazione culturale Roma e Lazio x te si avvale della collaborazione di storici dell'arte e archeologi regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

Le visite per bambini e ragazzi sono gestite da guide che sono anche operatori didattici specializzati nel lavorare con queste fasce d'età.





Sabato 13 giugno 2026, h 16.15

Archeologi per gioco nei sotterranei di San Martino ai Monti

Visita giocata per bambini con apertura "speciale" (max 15 bambini più i loro accompagnatori).

Un viaggio emozionante nelle viscere della terra per andare alla scoperta di un luogo misterioso riemerso alla luce dopo secoli di oblio.

Guida/operatore didattico: Andrea Leoni.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni) + biglietto d'ingresso ai sotterranei: gratis bambini, €4 adulti.

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3914124246 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

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Sabato 13 giugno 2026, h 19.15

Caccia ai fantasmi di Roma in compagnia del fantasma Enrichetto, bulletto perfetto!

Visita-gioco per bambini 4-10 anni: indovinelli, scherzetti e risate nel cuore di Roma.

Il fantasma Enrichetto, è un piccolo bullo romano, la cui missione è quella di spaventare chi viene in visita a Roma. Spiritello dispettoso, ha preparato per noi un itinerario che ci farà tremare dalla paura. Il suo intento è terrorizzarci… ma ci riuscirà?

Guida/operatore didattico: Davide Marzattinocci.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

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Sabato 13 giugno 2026, h 18.30

Roma, città d’acqua e pietra.

Passeggiata alla scoperta delle piazze e delle fontane più belle di Roma da Piazza di Spagna a Piazza Navona passando per Fontana di Trevi, il Pantheon e molto altro.

Guida: Marcella Colacino.

Costo: €15 nuovi iscritti; €13 soci; €12 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti e giornalisti; €11 disabili; €10 ragazzi (11-17); €5 bambini (6-10); gratis (0-5).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

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Sabato 13 giugno 2026, h 21.00

Gita in battello sul Tevere con visita guidata sulle bellezze di Roma.

Evento da prenotare e saldare in anticipo.

Guida: Valeria Scuderi.

Costo: per chi paga al momento della prenotazione: €25 nuovi iscritti; €23 soci.

Per chi rimanda il pagamento al giorno della gita: €30 nuovi iscritti; €27 soci.

Ragazzi (da 14 a 17 anni): €20 nuovi iscritti; Soci €17.

Bambini (da 6 a 13 anni): €17 nuovi iscritti; Soci €15.

Gratis (bambini da 0 a 5 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

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Domenica 14 giugno 2026, h 10.15

Caccia al tesoro nei giardini segreti di Villa Borghese

Divertente "visita giocata per bambini" a caccia di indizi per scoprire storia e segreti dei giardini di villa Borghese, dove nascosti nel verde vivono animali fantastici e divinità mitologiche che noi scoveremo seguendo la mappa del tesoro.

Guida/operatore didattico: Alessandra Andreoli.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

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Domenica 14 giugno 2026, h 17.15

A spasso con gli Imperatori.

Divertente "visita per bambini" dal Campidoglio alla Valle del Colosseo, attraversando i Fori Imperiali.

Guida/operatore didattico: Roxana Lupu.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

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Domenica 14 giugno 2026, h 18.30

L’alchimia della Porta Magica e i segreti dell’Esquilino

Visita guidata per godere dei recenti restauri che hanno ridato dignità e bellezza ai giardini di piazza Vittorio e altri luoghi storico-artistici presenti sul colle dell’Esquilino.

Itinerario: da Piazza Vittorio a Piazza dell'Esquilino attraversando piazze e strettoie tipiche del rione.

*Possibilità d'iniziare la visita degustando il famoso gelato di Fassi. Mangiare il gelato non è obbligatorio.

Guida: Marco Biordi.

Costo: €15 nuovi iscritti; €13 soci; €12 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti e giornalisti; €11 disabili; €10 ragazzi (11-17); €5 bambini (6-10); gratis (0-5).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3296892418 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

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BIGLIETTERIA visite guidate:

Tutte le nostre visite sono condotte da storici dell'arte, archeologi e architetti regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

La tariffa include l'auricolare (vox) che permette di ascoltare le nostre guide in assoluto confort, perché permettono di distanziarci fino a 10 metri, soffermarci a guardare un particolare, o fare foto, senza perdere una parola.



Visite guidate programmazione per Adulti comprensive di vox:

€15 intero

€14 lettori di Lazio in festa, *NOTA BENE: per usufruire della tariffa scontata specificare "letto su Lazio in festa"

€12 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti, giornalisti

€11 disabili

€10 ragazzi (da 11 a 17 anni)

€5 bambini (da 6 a 10 anni)

Gratis (bambini da 0 a 5 anni)



Visite guidate programmazione per Bambini comprensive di vox:

€10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

***Nota bene: ogni adulto può accompagnare fino a un massimo di 3 bambini. I bambini devono sempre essere accompagnati da un adulto per motivi di sicurezza.



VISITE PRIVATE:

tutte le nostre visite possono essere prenotate anche privatamente, e condotte oltre che in Italiano anche in lingua straniera.

Per conoscere le nostre Tariffe goo.gl/Cs1uw1



PRENOTAZIONI

"consigliate entro il giorno che precede la data dell'evento"

compilando il modulo prenotazioni CLICCANDO SUL LINK: bit.ly/3x7jhDj

o inviando una mail a romaelazioxte@gmail.com

o scrivendo un SMS/WA (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3383435907.

INDICANDO:

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni.