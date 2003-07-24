Al via “Aura Movies 2026”, il cinema all’aperto dedicato alle famiglie., Roma RM, 09/06/2026 - Lazio in Festa
 

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giu 09 2026
lug 28 2026

Al via “Aura Movies 2026”, il cinema all’aperto dedicato alle famiglie.

Letture: ... - Cinema a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: centro commerciale aura
data: da martedì 9 giugno 2026, alle 00:00
a martedì 28 luglio 2026, alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo:
Organizzazione: Non definito
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Al via “Aura Movies 2026”, il cinema all’aperto dedicato alle famiglie.
Descrizione evento: 
  Al via “Aura Movies 2026”, il cinema all’aperto dedicato alle famiglie. Dal 9 giugno con ingresso gratuito. 



 



 



Torna, per il secondo anno consecutivo, “Aura Movies”, la rassegna cinematografica all’aperto ospitata presso il Centro Commerciale Aura, a Valle Aurelia, pensata per offrire alle famiglie momenti di qualità e condivisione lontano dai ritmi frenetici della quotidianità.



 



A partire dal 9 giugno, tutti i martedì, alle ore 21.00, l’anfiteatro del Centro, situato a pochi passi da San Pietro, si trasformerà in un cinema sotto le stelle, offrendo appuntamenti gratuiti aperti al pubblico.



 



L’iniziativa invita a riscoprire il valore del tempo trascorso insieme rendendo il grande schermo un’ occasione di aggregazione e socialità.



 



A rendere l’esperienza ancora più completa, la possibilità di acquistare food & beverage direttamente all’interno del Centro e godersi il film accompagnati da popcorn, snack e proposte di ristorazione, in perfetto stile cinema all’aperto.



 



Il calendario propone una selezione di titoli di grande successo, in grado di coinvolgere spettatori di tutte le età:





9 giugno: Kung Fu Panda 4, 16 giugno: Wicked, 23 giugno: Robot Selvaggio, 30 giugno: Trolls 3, 7 luglio: Superman, 14 luglio: Minecraft, 21 luglio: Jurassic World: Rebirth e, in chiusura il 28 luglio: Il Gatto con gli stivali 2.



 



Dopo l’ottima risposta dello scorso anno, l’evento si conferma come un appuntamento atteso, capace di rendere Aura un luogo di incontro e di esperienza in cui concedersi momenti di relax e condivisione, lasciando spazio alla magia del cinema.



 



Per informazioni e prenotazioni: https://www.centrocommercialeaura.it/aura-movies/
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