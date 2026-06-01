Omaggio a Yayoi Kusama, Roma RM, 08/06/2026 - Lazio in Festa
 

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Dettagli evento:

giu 08 2026
giu 22 2026

Omaggio a Yayoi Kusama

Mostra collettiva alla Galleria Studio Cico

Letture: ... - Mostre a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Via Gallese 8 Roma
Via Gallese 8
data: da lunedì 8 giugno 2026, alle 18:00
a lunedì 22 giugno 2026, alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo:

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Galleria d'arte
Referente: Galleria Studio CiCo
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3398468414
Omaggio a Yayoi Kusama
Descrizione evento: 
 La Galleria Studio CiCo è lieta di presentare “Omaggio a Yayoi Kusama”, mostra collettiva di arte contemporanea che inaugurerà l’8 giugno 2026 alle ore 18.00 presso gli spazi della galleria in via Gallese 8, Roma, e resterà aperta al pubblico fino al 22 giugno 2026.



Come ogni anno, la Galleria Studio CiCo dedica una delle proprie esposizioni collettive a una figura significativa della storia dell’arte moderna e contemporanea, invitando artisti provenienti da differenti percorsi espressivi a confrontarsi con poetiche e visioni che hanno segnato l’immaginario internazionale. Per questa edizione, l’omaggio è rivolto a Yayoi Kusama, artista visionaria e tra le personalità più influenti dell’arte contemporanea globale.



“Omaggio a Yayoi Kusama” propone un percorso immersivo ispirato ai temi che attraversano l’opera dell’artista giapponese: l’infinito, la ripetizione, l’identità e il rapporto tra individuo e universo. Attraverso dipinti, installazioni, sculture e opere digitali, artisti emergenti e affermati sviluppano un dialogo aperto con l’universo poetico di Kusama, traducendone suggestioni e tensioni in linguaggi personali e contemporanei.



La mostra riunisce le opere di dieci artisti, ciascuno chiamato a confrontarsi con la forza evocativa e simbolica della ricerca di Kusama attraverso sensibilità e linguaggi differenti: Franco Bacci, Simona Capuano, Cinzia Cotellessa, Monica Galli, Barbara Maresti, Donatella Ricci Piccirilli, Elena Pietrangeli, Annalisa Sacchetti, Luca Theodoli e Federica Virgili.



La mostra si configura come un viaggio tra ossessioni visive e risonanze interiori, un’esperienza che supera i limiti della percezione e dello spazio per interrogare la relazione tra corpo, ambiente e immaginazione. Le opere in esposizione esplorano il potere ipnotico del pattern, l’ossessione come pratica generativa e la dissoluzione dei confini tra presenza individuale e dimensione universale.



Per Cinzia Cotellessa, gallerista, curatrice e pittrice, «l’allestimento nasce come un’esperienza immersiva e contemplativa, pensata per accompagnare il pubblico in un continuo slittamento tra percezione e immaginazione. Nel richiamo ideale alle Infinity Rooms di Yayoi Kusama, la moltiplicazione dello spazio diventa occasione di riflessione sul rapporto tra identità, memoria e infinito».



Ad arricchire l’inaugurazione sarà inoltre la performance dell’attrice Chiara Pavoni, intervento performativo pensato in dialogo con il percorso espositivo, capace di amplificare la dimensione immersiva e relazionale della mostra, tra parola, gesto e presenza scenica.



La collettiva conferma l’impegno della Galleria Studio CiCo nel promuovere occasioni di confronto e ricerca, capaci di mettere in relazione esperienze artistiche differenti attorno a figure e temi fondamentali della contemporaneità.
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