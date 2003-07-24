CASTELLO DIVINO, Nerola RM, 13/06/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

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Dettagli evento:

giu 13 2026
giu 14 2026

CASTELLO DIVINO

Letture: ... - Sagre a Nerola - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Centro Storico
data: da sabato 13 giugno 2026, alle 19:00
a domenica 14 giugno 2026, alle 18:00 del giorno seguente.
intrattenimenti: Si mangia, Si balla
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto
Organizzazione: PRO LOCO NEROLA - Vedere pagina fbk
Referente: Giorgio
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3770970541
CASTELLO DIVINO
Descrizione evento: 
 CASTELLO DIVINO Wine Festival

Seconda Edizione 13 e 14 GIUGNO 2026  - Sabato CENA/Domenica PRANZO

NEROLA (ROMA)

Castello Divino è un’esperienza enogastronomica indimenticabile, un’occasione unica per turisti, wine lovers, influencer e appassionati di ogni tipo che vogliono conoscere le eccellenze ed ammirare la bellezza e la storia del nostro Bel Paese.

Sarà per il luogo assolutamente romantico, all’ombra del maestoso Castello Orsini o per l’abbinamento originale di vini ma la manifestazione “Castello DiVino” siamo certi che conquisterà proprio tutti.

A pochi chilometri da Roma, all’interno della Sabina Romana, un rifugio di quiete e bellezza, di profumi e sapori di un tempo. Per 2 giorni potrete rivivere un borgo antico tra i più belli, sarà il cuore di degustazioni e scoperta di sapori autentici in una selezione curata di etichette nazionali, provenienti dalle 20 regioni italiane, tutte da assaggiare e conoscere.

Nella selezione non mancheranno le bollicine ed etichette di qualità superiore, percorso di degustazione interamente guidato da esperti sommelier.

Prodotti tipici e street food, nelle proposte per la cena del sabato: Montanare fritte, fritti misti e non può mancare la brace dove ci sarà una grigliata con carne locale.

La Domenica a pranzo, invece, piatto protagonista sono i CELLEI Nerolesi, una tipica pasta lunga realizzata con acqua e farina e condita con sugo di pomodoro fresco (con o senza peperoncino), sempre carne alla brace e bruschette con olio extra vergine di oliva delle colline di Nerola. Infine dolci tradizionali accompagnati dalle bollicine dolci;

Vivete questa esperienza unica, non fatevela raccontare!

COME RAGGIUNGERCI:

Nerola si trova circa a metà strada tra Roma e Rieti, all'interno della via Salaria.

. Da Roma è possibile prendere l'A1 Firenze-Roma, uscire a Fiano Romano e proseguire per circa 20km sulla Salaria in direzione Rieti, ad altezza Borgo Quinzio prendere l’uscita per Nerola, proseguire sulla Via Salaria Vecchia in direzione Acquaviva e quindi Nerola.

. Da Rieti percorrere via Salaria in direzione Roma e svoltare a destra all’uscita per Nerola all’altezza di Corese Terra - Borgo Quinzio e proseguire quindi sulla Via Salaria Vecchia in direzione Acquaviva e quindi Nerola.

Info:

Pagina fbk Pro Loco Nerola

Tel: 377.0970541

 
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

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