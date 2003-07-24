La Notte delle Meraviglie – Karakasciò, Tarquinia VT, 26/06/2026 - Lazio in Festa
 

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giu 26 2026

La Notte delle Meraviglie – Karakasciò

Letture: ... - Spettacoli a Tarquinia - VT

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Centro storico di Tarquinia
data: venerdì 26 giugno 2026, dalle 21:00 alle 23:30
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto
Organizzazione: Pro Loco Tarquinia
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
La Notte delle Meraviglie – Karakasciò
Descrizione evento: 
Una serata dedicata allo stupore, alla fantasia e all'intrattenimento. Venerdì 26 giugno 2026, a partire dalle 21, Tarquinia ospiterà “La Notte delle Meraviglie – Karakasciò”, l'evento organizzato dalla Pro Loco Tarquinia e dall'associazione Divini Commercianti, con il patrocinio del Comune di Tarquinia, pensato per animare le vie e le piazze del centro storico con spettacoli itineranti e performance artistiche di grande suggestione.

Per l'occasione, il cuore della città si trasformerà in un percorso diffuso dedicato all'arte di strada, dove cittadini e visitatori potranno passeggiare tra le diverse postazioni e lasciarsi sorprendere da numeri di equilibrismo, magia, comicità, teatro e spettacoli di fuoco. “L'iniziativa nasce con l'obiettivo di valorizzare la città – affermano Pro Loco Tarquinia e Divini Commercianti -, promuovendo al tempo stesso occasioni di aggregazione, partecipazione e scoperta del territorio. Attraverso una proposta culturale e ricreativa diffusa, “La Notte delle Meraviglie” invita famiglie, giovani e turisti a vivere Tarquinia in una veste inedita e festosa”.

Il programma della serata prevede: all’Alberata Dante Alighieri, Shanky Clown con uno spettacolo di equilibrismo, dalle 21 alle 22.30; in piazza Cavour, davanti al teatro comunale “Rossella Falk”, ci sarà Mago Lapone con il suo spettacolo di bolle di sapone, dalle 21.20 alle 22.45; in piazza Santo Stefano, sotto torre Barucci, si terrà uno spettacolo di clown e comicità, dalle 21.40 alle 23; piazza Duomo ospiterà un suggestivo spettacolo di fuoco, dalle 22.15 alle 23.30; l’angolo tra via Umberto I e via Cesare Battisti diventerà un piccolo teatro all’aperto con una   rappresentazione della tradizionale Commedia dell'Arte, dalle 22 alle 23.15.

Tra artisti itineranti, giochi di luce, musica, magia e spettacoli dedicati ai più piccoli, il centro storico di Tarquinia diventerà un luogo da esplorare e da vivere, contribuendo a creare un'atmosfera capace di coniugare intrattenimento, cultura e promozione turistica.
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