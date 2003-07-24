Descrizione evento:

L'Associazione culturale Roma e Lazio x te si avvale della collaborazione di storici dell'arte e archeologi regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

Le visite per bambini e ragazzi sono gestite da guide che sono anche operatori didattici specializzati nel lavorare con queste fasce d'età.





Martedì 23 giugno 2026, h 20.30

Aspettando San Giovanni e la Notte delle Streghe.

Stregoneria e magia bianca nella Roma antica e papale.

Una visita guidata speciale e un po’ magica per andare alla scoperta di storia, riti e costumi legati alla vigilia della Festa di San Giovanni.

Le streghe, fate dell’occulto, tutrici dei misteri del cosmo, ci accompagneranno in questa esplorazione al confine fra realtà e immaginazione, scienza, mito e magia, attraverso un suggestivo percorso guidato nella mistica atmosfera della notte più corta dell'anno, passeggiando da San Giovanni in Laterano ai resti dell'Iseo posto alle pendici del Colle Oppio, tenteremo di far riaffiorare energie magiche e divinatorie da tempi e luoghi lontani.

Guide: Marco Biordi e Giordano Ghini.

Costo: €15 nuovi iscritti; €13 soci; €11 disabili, ragazzi (14-17); €5 bambini (6-13); Gratis (0-5).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 oppure al 3296892418 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

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Giovedì 25 giugno 2026, ore 19:00

L’Acquedotto Vergine e il Percorso dell’Acqua. Roma, città d’acqua e di pietra

Cammina con noi sulle tracce dell’acqua che da 2000 anni disseta Roma, e scopri i segreti dell’Acquedotto Vergine, “vergine” perché le sue sorgenti erano purissime. Questo è il percorso classico che racconta la città meglio di mille guide.

Ti va di venire a sentire l’acqua scorrere sotto i tuoi piedi?

Guida: Marcella Colacino.

Costo: €15 nuovi iscritti; €13 soci; €12 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti e giornalisti; €11 disabili; €10 ragazzi (11-17); €5 bambini (6-10); gratis (0-5).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

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Venerdì 26 giugno 2026, h 19.00

La mansarda sulla Fontana: una sera da Presidente a Casa Pertini e la Fontana di Trevi tutta per te.

Posti limitatissimi - 15 max.

Vivi la Storia a casa di Sandro Pertini e Carla Voltolina, tra pipe, lettere e arte. Poi goditi il momento magico: la Fontana di Trevi tutta per te, dalla terrazza privata del Presidente, senza fila e senza folla.

La visita va prenotata e saldata in anticipo.

Guida: Valeria Scuderi.

Costo: €18 (non sono previsti sconti).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

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Sabato 27 giugno 2026, h 16.15

Archeologi per Gioco – Edizione Estate

Nei Sotterranei Segreti di Trastevere

Visita “giocata” per piccoli esploratori del mistero, alla scoperta di un’antica Domus Romana nascosta nelle viscere di Roma.

Sotto le strade animate di Trastevere esiste una Roma invisibile… silenziosa, fresca e piena di segreti!

Un vero viaggio nel tempo, tra storia e meraviglia, capace di emozionare bambini e adulti.

Gruppo esclusivo: massimo 15 bambini + accompagnatori

Età consigliata: 5-10 anni

Guida/operatore didattico: Andrea Leoni.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni) + biglietto d'ingresso ai sotterranei: gratis bambini, €4 adulti.

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 oppure al 3914124246 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

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Sabato 27 giugno 2026, h 16.45

L'isola Tiberina e i suoi sotterranei.

Visita guidata a numero chiuso (25 max), con "apertura esclusiva e straordinaria" dei sotterranei della chiesa di San Bartolomeo, eccezionalmente aperti solo per noi, e dove potremo visitare un'isola sotto l'isola ammirando i resti ipogei di una cripta medievale voluta dall'imperatore Ottone III di Sassonia, e quelli di epoca repubblicana ed imperiale appartenuti al tempio di Esculapio, dio della medicina. Risaliti in superficie completeremo la visita dell'isola, scendendo fino alle sue banchine per scoprire che non può esistere Roma senza la sua isola.

Guida: Clelia Di Pasquale.

Costo: €18 nuovi iscritti; €16 soci; €15 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti, giornalisti; €14 disabili; €13 ragazzi (11-17); €8 bambini (6-10); gratis (0-5).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

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Sabato 27 giugno 2026, h 19.15

Caccia ai fantasmi di Roma in compagnia del fantasma Enrichetto, bulletto perfetto!

Visita-gioco per bambini 4-10 anni: indovinelli, scherzetti e risate nel cuore di Roma.

Il fantasma Enrichetto, è un piccolo bullo romano, la cui missione è quella di spaventare chi viene in visita a Roma. Spiritello dispettoso, ha preparato per noi un itinerario che ci farà tremare dalla paura. Il suo intento è terrorizzarci… ma ci riuscirà?

Guida/operatore didattico: Davide Marzattinocci.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

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Domenica 28 giugno 2026, h 10.15

Caccia al tesoro nei giardini segreti di Villa Borghese

Divertente "visita giocata per bambini" a caccia di indizi per scoprire storia e segreti dei giardini di villa Borghese, dove nascosti nel verde vivono animali fantastici e divinità mitologiche che noi scoveremo seguendo la mappa del tesoro.

Guida/operatore didattico: Nunzia Plastino.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

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Domenica 28 giugno 2026, h 17.15

A spasso con gli Imperatori.

Divertente "visita per bambini" dal Campidoglio alla Valle del Colosseo, attraversando i Fori Imperiali.

Guida/operatore didattico: Roxana Lupu.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

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Lunedì 29 giugno 2026, h 18.00

Gita in battello sul Tevere con visita guidata sulle bellezze di Roma.

Evento da prenotare e saldare in anticipo.

Guida: Clelia Di Pasquale.

Costo: per chi paga al momento della prenotazione: €25 nuovi iscritti; €23 soci.

Per chi rimanda il pagamento al giorno della gita: €30 nuovi iscritti; €27 soci.

Ragazzi (da 14 a 17 anni): €20 nuovi iscritti; Soci €17.

Bambini (da 6 a 13 anni): €17 nuovi iscritti; Soci €15.

Gratis (bambini da 0 a 5 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

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Lunedì 29 giugno 2026, h 18.45

La Girandola di Castel Sant'Angelo e la Festa dei Santi Pietro e Paolo

Viaggio nel Rinascimento per conoscere i segreti della festa pirotecnica più popolare di Roma dedicata ai Santi Pietro e Paolo, uno spettacolo di luci, fuochi e musica fuori dal tempo che potremo ammirare al termine di un'affascinante e curiosa visita guidata.

Guida: Valeria Scuderi.

Costo: €15 nuovi iscritti; €13 soci; €12 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti e giornalisti; €11 disabili; €10 ragazzi (11-17); €5 bambini (6-10); gratis (0-5).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

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BIGLIETTERIA visite guidate:

Tutte le nostre visite sono condotte da storici dell'arte, archeologi e architetti regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

La tariffa include l'auricolare (vox) che permette di ascoltare le nostre guide in assoluto confort, perché permettono di distanziarci fino a 10 metri, soffermarci a guardare un particolare, o fare foto, senza perdere una parola.



Visite guidate programmazione per Adulti comprensive di vox:

€15 intero

€14 lettori di Lazio in festa, *NOTA BENE: per usufruire della tariffa scontata specificare "letto su Lazio in festa"

€12 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti, giornalisti

€11 disabili

€10 ragazzi (da 11 a 17 anni)

€5 bambini (da 6 a 10 anni)

Gratis (bambini da 0 a 5 anni)



Visite guidate programmazione per Bambini comprensive di vox:

€10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

***Nota bene: ogni adulto può accompagnare fino a un massimo di 3 bambini. I bambini devono sempre essere accompagnati da un adulto per motivi di sicurezza.



VISITE PRIVATE:

tutte le nostre visite possono essere prenotate anche privatamente, e condotte oltre che in Italiano anche in lingua straniera.

Per conoscere le nostre Tariffe goo.gl/Cs1uw1



PRENOTAZIONI

"consigliate entro il giorno che precede la data dell'evento"

compilando il modulo prenotazioni CLICCANDO SUL LINK: bit.ly/3x7jhDj

o inviando una mail a romaelazioxte@gmail.com

o scrivendo un SMS/WA (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3383435907.

INDICANDO:

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni.