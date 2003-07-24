Descrizione evento:

FESTA DELLA MIETITURA 2026, DECIMA EDIZIONE

Latina, località Chiesuola dal 9-20 Luglio

AMPIO PARCHEGGIO FIANCO FESTA



AREA BIMBI con animazione

dalle ore 18.00 apertura area espositiva aziende

STAND GASTRONOMICI

• Primi piatti • Panini con carne alla griglia • Porchetta • Salumi • Verdure grigliate • Arrosticini • Patatine fritte • Frutta • Gelati • Dolci



TUTTE LE SERE

Orchestre di ballo Liscio

e

CHIESUOLA SUMMER FEST

BALLI & MUSICA dal VIVO nell’AREA PUB

COCKTAIL BAR

MONDIALI DI CALCIO 2026 - Tutte le partite su LEDWALL



Manifestazione all'insegna del gusto e del divertimento. Dalle 18.30 apertura area espositiva. Tutte le sere dalle ore 21 Orchestre di BALLO LISCIO e musica dal vivo nell’area PUB – COCKTAIL BAR.



CABARET SHOW: Giovedì 16 Signora GILDA – Lunedì 20 Enzo SALVI



STAND GASTRONOMICI, con primi piatti del giorno, panini con carne alla griglia, salumi, arrosticini, verdure grigliate, frittura di pesce, patatine fritte, frutta, gelati, dolci. Inoltre, in programma: animazione per i più piccoli; Processione dei trattori d’epoca per le vie di Chiesuola; Torneo di Burraco, Gara di Briscola; Torneo di Calcio Balilla; mostra trattori e trebbiatura del grano con macchinario d’epoca, Esibizioni di scuole di ballo, Spettacolo Pirotecnico Lotteria a premi e tanto altro.



AREA BIMBI in area dedicata con animazione



** DA NON PERDERE: LUNEDÌ 20 LUGLIO SERATA DI BENEFICENZA RACCOLTA FONDIa sostegno dell’Associazione “AIL Latina”

AIL Latina è una delle Sezioni provinciali di AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, fondata per sostenere la ricerca ed essere di supporto ai malati ematologici ed al relativo nucleo familiare.

- Ospite della serata: ENZO SALVI - Serata danzante “SHOW DEL LISCIO” - Piatto del giorno: POLENTA E SALSICCIA.



Il programma completo sul sito www.festadellamietitura.ite sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/festadellamietitura



Coordinate: 41.5048699853663, 12.892747752269836