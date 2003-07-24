Festa della Mietitura 2026, decima edizione – Latina, località Chiesuola dal 9-20 Luglio, Latina LT, 09/07/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

lug 09 2026
lug 20 2026

Festa della Mietitura 2026, decima edizione – Latina, località Chiesuola dal 9-20 Luglio

Letture: ... - Sagre a Latina - LT

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: LATINA località Chiesuola
data: da giovedì 9 luglio 2026, alle 18:30
a lunedì 20 luglio 2026, alle 23:55
intrattenimenti: Si mangia, Si balla
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Associazione Culturale Chiesuola
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Festa della Mietitura 2026, decima edizione – Latina, località Chiesuola dal 9-20 Luglio
Descrizione evento: 
FESTA DELLA MIETITURA 2026, DECIMA EDIZIONE 

Latina, località Chiesuola dal 9-20 Luglio

AMPIO PARCHEGGIO FIANCO FESTA

 

AREA BIMBI con animazione

dalle ore 18.00 apertura area espositiva aziende

STAND GASTRONOMICI

• Primi piatti • Panini con carne alla griglia • Porchetta • Salumi • Verdure grigliate • Arrosticini • Patatine fritte • Frutta • Gelati • Dolci

 

TUTTE LE SERE 

Orchestre di ballo Liscio

e

CHIESUOLA SUMMER FEST

BALLI & MUSICA dal VIVO nell’AREA PUB

COCKTAIL BAR

MONDIALI DI CALCIO 2026 - Tutte le partite su LEDWALL

 

Manifestazione all'insegna del gusto e del divertimento. Dalle 18.30 apertura area espositiva. Tutte le sere dalle ore 21 Orchestre di BALLO LISCIO e musica dal vivo nell’area PUB – COCKTAIL BAR.

 

CABARET SHOW: Giovedì 16 Signora GILDA – Lunedì 20 Enzo SALVI

 

STAND GASTRONOMICI, con primi piatti del giorno, panini con carne alla griglia, salumi, arrosticini, verdure grigliate, frittura di pesce, patatine fritte, frutta, gelati, dolci. Inoltre, in programma: animazione per i più piccoli; Processione dei trattori d’epoca per le vie di Chiesuola; Torneo di Burraco, Gara di Briscola; Torneo di Calcio Balilla; mostra trattori e trebbiatura del grano con macchinario d’epoca, Esibizioni di scuole di ballo, Spettacolo Pirotecnico Lotteria a premi e tanto altro.

 

AREA BIMBI in area dedicata con animazione

 

** DA NON PERDERE: LUNEDÌ 20 LUGLIO SERATA DI BENEFICENZA RACCOLTA FONDIa sostegno dell’Associazione “AIL Latina”

AIL Latina è una delle Sezioni provinciali di AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, fondata per sostenere la ricerca ed essere di supporto ai malati ematologici ed al relativo nucleo familiare.

- Ospite della serata: ENZO SALVI - Serata danzante “SHOW DEL LISCIO” - Piatto del giorno: POLENTA E SALSICCIA.



Il programma completo sul sito www.festadellamietitura.ite sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/festadellamietitura



Coordinate: 41.5048699853663, 12.892747752269836
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Festa della mietitura 2026, decima...
La notte delle meraviglie –...
Roma c'è! visite guidate (anche...
Karawan fest 2026. torna a roma la...
Parte "rio dreams, il carnevale...
Approfondimenti
Quartieri studenteschi di Roma: dove...
Quartieri studenteschi di Roma: dove...
La dimensione del tessuto urbano rende la logistica...
Scegliere la capitale come meta per il proprio percorso universitario significa confrontarsi con...
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Varianti di gioco, design intuitivo, tecnologia,...
La scelta di un gioco da casinò online segue logiche sempre più complesse rispetto al passato. Le...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Anno 2025 importante per il Lazio: prestigio...
Il Lazio è stato designato Regione d'Onore 2025&nbsp;dalla National Italian American Foundation...
Ultimi Redazionali
Mobilita' flessibile: cresce a Roma la...
Mobilita' flessibile: cresce a Roma la...
L'evoluzione del mercato automobilistico romano nel biennio...
Il concetto di proprietà del veicolo sta cedendo definitivamente il passo all'idea di utilizzo...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio