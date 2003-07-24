3°ed Sagra della panzanella, San Cesareo RM, 31/07/2026 - Lazio in Festa
 

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Dettagli evento:

lug 31 2026
ago 02 2026

3°ed Sagra della panzanella

Letture: ... - Sagre a San Cesareo - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: San Cesareo
P.zza G. Cesare
data: da venerdì 31 luglio 2026, alle 19:00
a domenica 2 agosto 2026, alle 23:55
intrattenimenti: Si mangia, Si balla
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto
Organizzazione: Associazione: Pomodoro e basilico
Referente: Giacomo Flore
E-mail: Contatta il referente
Telefono: +393273271723
3°ed Sagra della panzanella
Descrizione evento: 
Evento: 3°ed. Sagra della Panzanella



Date: Venerdì 31 luglio 2026 -  Sabato 1 e Domenica 2 agosto 2026



Orario: Dalle 19:00 alle 24:00



Luogo: P.zza G. Cesare San Cesareo (a 2 Km dall'uscita del casello autostradale di San  Cesareo, direzione centro)



Ingresso e parcheggio: Gratuiti



Cosa offriamo: Degustazione di panzanella tradizionale romana, toscana, salentina ed altre a sorpresa, taglieri, aperitivi, musica dal vivo.
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

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