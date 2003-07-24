Letture: ... - Sagre a San Cesareo - RM
|dove:
|San Cesareo
P.zza G. Cesare
|data:
|da venerdì 31 luglio 2026, alle 19:00
a domenica 2 agosto 2026, alle 23:55
|intrattenimenti:
|Si mangia, Si balla
|info sul luogo:
|L'evento si svolge all'aperto
|Organizzazione:
|Associazione: Pomodoro e basilico
|Referente:
|Giacomo Flore
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|+393273271723
Evento: 3°ed. Sagra della Panzanella
Date: Venerdì 31 luglio 2026 - Sabato 1 e Domenica 2 agosto 2026
Orario: Dalle 19:00 alle 24:00
Luogo: P.zza G. Cesare San Cesareo (a 2 Km dall'uscita del casello autostradale di San Cesareo, direzione centro)
Ingresso e parcheggio: Gratuiti
Cosa offriamo: Degustazione di panzanella tradizionale romana, toscana, salentina ed altre a sorpresa, taglieri, aperitivi, musica dal vivo.