festa di quartiere San Bartolomeo, Anagni FR, 17/07/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

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Dettagli evento:

lug 17 2026
lug 19 2026

festa di quartiere San Bartolomeo

Letture: ... - Spettacoli a Anagni - FR

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: san bartolomeo
data: da venerdì 17 luglio 2026, alle 18:00
a domenica 19 luglio 2026, alle 00:00
intrattenimenti: Si mangia, Si balla
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto
Organizzazione: comitato di quartiere san bartolomeo
Referente: Daniele Lilla
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3467305932
festa di quartiere San Bartolomeo
Descrizione evento: 
         

                              i festeggiamenti di San Bartolomeo: tre giorni di comunità e divertimento Dal 17 al 19 luglio 2026, la terza edizione della Festa del Comitato di Quartiere unisce generazioni diverse sotto il cielo estivo. Un evento pensato per far battere il cuore del quartiere tra gastronomia locale, spettacoli e giochi di una volta.
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

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