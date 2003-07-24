Letture: ... - Spettacoli a Anagni - FR
|dove:
|san bartolomeo
|data:
|da venerdì 17 luglio 2026, alle 18:00
a domenica 19 luglio 2026, alle 00:00
|intrattenimenti:
|Si mangia, Si balla
|info sul luogo:
|L'evento si svolge all'aperto
|Organizzazione:
|comitato di quartiere san bartolomeo
|Referente:
|Daniele Lilla
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|3467305932
i festeggiamenti di San Bartolomeo: tre giorni di comunità e divertimento Dal 17 al 19 luglio 2026, la terza edizione della Festa del Comitato di Quartiere unisce generazioni diverse sotto il cielo estivo. Un evento pensato per far battere il cuore del quartiere tra gastronomia locale, spettacoli e giochi di una volta.