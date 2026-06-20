Descrizione evento:

Sabato 20 giugno a Poggio Moiano (RI) alle ore 18:00 in Piazza San Rocco gusto, cultura e grande spettacolo!

Il "Quinto Quarto", una serata speciale che celebra le tradizioni più autentiche del territorio sabino, i sapori forti della cucina popolare e le emozioni che suscita il centro storico del nostro paese che diventa, per l’occasione, palcoscenico naturale di una grande festa.

Ospite d'eccezione: Mirko Frezza

Attore di cinema, tv e teatro, celebre per la sua storia di riscatto: dopo un'adolescenza difficile ha cambiato la sua vita grazie alla famiglia e al suo percorso artistico. Volto noto di serie di successo come Rocco Schiavone, artista dal percorso umano e professionale straordinario che, con la sua presenza, renderà la serata ancora più indimenticabile.

E ancora Sul palco:

Alessandro Cavoli (Teatro Rigodon) – Direttore artistico e fondatore del Teatro Rigodon, una realtà che dal 2006 porta avanti un innovativo progetto di teatro politico e sociale, capace di coinvolgere le comunità attraverso linguaggi artistici che spaziano dalle arti performative alle nuove tecnologie.

Daniele Coccia Paifelman (frontman de Il Muro del Canto, Surgery, Montelupo) – Voce potente e cantautorato crudo: artista instancabile muove i primi passi nella musica nel 1993 dedicandosi al canto, alla scrittura dei testi e parallelamente alla poesia. Leader del folk-rock, Daniele con la sua arte racconta Roma e le sue periferie attraverso una dolorosa dichiarazione d’amore restituendo al pubblico una chiara fotografia della città e agli ‘ultimi’ una – spesso- “inconsiderata dignità".

Carlo Gentile (Compagnia Teatrale “Vicolo Primo”) – Regista e anima della storica compagnia teatrale "Vicolo Primo" che da oltre vent'anni racconta con passione e ironia le tradizioni, i dialetti e le storie della nostra comunità poggese.

I suoi spettacoli sono un vero e proprio omaggio alla memoria e all'identità del paese, oltre a essere un momento di incontro e di scambio per le persone che frequentano il teatro e il nostro territorio.

Alfonso Sessa (attore) – Talentuoso attore e autore campano, noto per spettacoli come "Il venditore di Caldarroste" e "Vita, morte e miracoli del 1799".

Apprezzato per la sua versatilità e la capacità di spaziare tra teatro brillante e drammatico, Alfonso crea sempre una diretta connessione con il pubblico lasciando quest’ultimo affascinato dalla sua arte.

La serata sarà anche un viaggio gastronomico e, rimanendo in tema, ci sarà una cena a base di Quinto Quarto: un omaggio alla cucina povera dalla quale reinventare gli scarti è la vera ricchezza.

Perché il quinto quarto - le parti meno nobili degli animali come frattaglie e interiora - rappresenta una delle più antiche e intelligenti forme di cucina di recupero dove il sapere popolare trasforma l'umiltà in gusto, in tradizione, in cultura.

Il Menù - orgogliosamente curato dal Centro Anziani di Poggio Moiano – prevede:

-Lingua, Coratella, Trippa, Panzanella + Acqua, Vino e/o Gazzosa.

Posti limitatissimi per la cena: SOLO 100!

Biglietto unico in prevendita obbligatoria.

Non aspettare!

Quinto Quarto - 20.6.26 ore 18.00

Piazza San Rocco, Poggio Moiano (RI)