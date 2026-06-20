Il Quinto Quarto, Poggio Moiano RI, 20/06/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

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Dettagli evento:

giu 20 2026

Il Quinto Quarto

scarti, margini, risosrse

Letture: ... - Feste a Poggio Moiano - RI

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: poggio moiano
piazza San Rocco
data: sabato 20 giugno 2026, dalle 18:00 fino a tarda notte.
intrattenimenti: Si mangia
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: vicolo primo - centro anziani
Referente: gianluigi
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Il Quinto Quarto
Descrizione evento: 
Sabato 20 giugno a Poggio Moiano (RI) alle ore 18:00 in Piazza San Rocco gusto, cultura e grande spettacolo! 

Il "Quinto Quarto", una serata speciale che celebra le tradizioni più autentiche del territorio sabino, i sapori forti della cucina popolare e le emozioni che suscita il centro storico del nostro paese che diventa, per l’occasione, palcoscenico naturale di una grande festa.

 Ospite d'eccezione: Mirko Frezza

Attore di cinema, tv e teatro, celebre per la sua storia di riscatto: dopo un'adolescenza difficile ha cambiato la sua vita grazie alla famiglia e al suo percorso artistico. Volto noto di serie di successo come Rocco Schiavone, artista dal percorso umano e professionale straordinario che, con la sua presenza, renderà la serata ancora più indimenticabile.

 E ancora Sul palco:

Alessandro Cavoli (Teatro Rigodon) – Direttore artistico e fondatore del Teatro Rigodon, una realtà che dal 2006 porta avanti un innovativo progetto di teatro politico e sociale, capace di coinvolgere le comunità attraverso linguaggi artistici che spaziano dalle arti performative alle nuove tecnologie.

Daniele Coccia Paifelman (frontman de Il Muro del Canto, Surgery, Montelupo) – Voce potente e cantautorato crudo: artista instancabile muove i primi passi nella musica nel 1993 dedicandosi al canto, alla scrittura dei testi e parallelamente alla poesia. Leader del folk-rock, Daniele con la sua arte racconta Roma e le sue periferie attraverso una dolorosa dichiarazione d’amore restituendo al pubblico una chiara fotografia della città e agli ‘ultimi’ una – spesso- “inconsiderata dignità".

Carlo Gentile (Compagnia Teatrale “Vicolo Primo”) – Regista e anima della storica compagnia teatrale "Vicolo Primo" che da oltre vent'anni racconta con passione e ironia le tradizioni, i dialetti e le storie della nostra comunità poggese.

I suoi spettacoli sono un vero e proprio omaggio alla memoria e all'identità del paese, oltre a essere un momento di incontro e di scambio per le persone che frequentano il teatro e il nostro territorio.

Alfonso Sessa (attore) – Talentuoso attore e autore campano, noto per spettacoli come "Il venditore di Caldarroste" e "Vita, morte e miracoli del 1799".

Apprezzato per la sua versatilità e la capacità di spaziare tra teatro brillante e drammatico, Alfonso crea sempre una diretta connessione con il pubblico lasciando quest’ultimo affascinato dalla sua arte.

La serata sarà anche un viaggio gastronomico e, rimanendo in tema, ci sarà una cena a base di Quinto Quarto: un omaggio alla cucina povera dalla quale reinventare gli scarti è la vera ricchezza.

Perché il quinto quarto - le parti meno nobili degli animali come frattaglie e interiora - rappresenta una delle più antiche e intelligenti forme di cucina di recupero dove il sapere popolare trasforma l'umiltà in gusto, in tradizione, in cultura.

Il Menù - orgogliosamente curato dal Centro Anziani di Poggio Moiano – prevede:

-Lingua, Coratella, Trippa, Panzanella + Acqua, Vino e/o Gazzosa.

 Posti limitatissimi per la cena: SOLO 100!

Biglietto unico in prevendita obbligatoria.

Non aspettare!

Quinto Quarto - 20.6.26 ore 18.00

Piazza San Rocco, Poggio Moiano (RI)
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

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