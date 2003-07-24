VII SAGRA DEL TARTUFO AURUNCO, Santi Cosma e Damiano LT, 10/07/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

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Dettagli evento:

lug 10 2026
lug 12 2026

VII SAGRA DEL TARTUFO AURUNCO

Letture: ... - Sagre a Santi Cosma e Damiano - LT

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Piazza San Padre Pio Località Cerri Aprano
Via Ausente 2828
data: da venerdì 10 luglio 2026, alle 19:00
a domenica 12 luglio 2026, alle 23:00
intrattenimenti: Si mangia, Si balla
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto
Organizzazione: Non definito
Referente: Manuel Amicucci
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3402832249
VII SAGRA DEL TARTUFO AURUNCO
Descrizione evento: 
 VII Sagra del Tartufo Aurunco

Evento patrocinato da

Comune Santi Cosma e Damiano

UNPLI Latina

Pro Loco di Santi Cosma e Damiano

XVII Comunità Montana dei Monti Aurunci

Programma del 10 luglio I serata

ore 19:00 Apertura Stand Artigianato;

ore 20:00 Degustazione del Tartufo Locale

ore 21:00 Spettacolo Napolitudine Cher e'?

Programma del 11 luglio II serata

ore 19:00 Apertura Stand Artigianato;

ore 20:00 Degustazione del Tartufo Locale

ore 21:00 Tarantella Live

Programma del 12 luglio III serata

ore 19:00 Apertura Stand Artigianato;

ore 20:00 Degustazione del Tartufo Locale

ore 21:00 Urban Fit di Arcangela Menchella e CFPM di Tony Cassetta

Ai fornelli Antonio Mignano del ristorante Bacchettone e zazzà (scopri lo Chef su Le passioni di zazza')

Evento svolto in collaborazione con:

Rav Radio Antenna Verde radio ufficiale dell’evento

Per la partecipazione di standisti:

inviare mail a tartufaisancosimesi@gmail.com o chiedere di Manuel 3402832249

#associazionetartufaideimontiaurunci

#truffle

#scorzone

#tuberaestivum

#tartufoneroestivo

Clicca qui per trovare la posizione (si apre con MAPS):

https://maps.apple.com/place?address=Via%20Ausente%202828,%2004020%20Cerri%20Aprano,%20Santi%20Cosma%20e%20Damiano%20LT,%20Italia&ll=41.291054,13.773843&q=Via%20Ausente%202828&t=h

Strada Provinciale Ausente (altezza numero civico 2828) - Comune di Santi Cosma e Damiano (LT)

Segui su :

Fb Associazione Tartufai Monti Aurunci

Instagram tartufaidegliaurunci
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