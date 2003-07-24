Letture: ... - Sagre a Santi Cosma e Damiano - LT
|dove:
|Piazza San Padre Pio Località Cerri Aprano
Via Ausente 2828
|data:
|da venerdì 10 luglio 2026, alle 19:00
a domenica 12 luglio 2026, alle 23:00
|intrattenimenti:
|Si mangia, Si balla
|info sul luogo:
|L'evento si svolge all'aperto
|Organizzazione:
|Non definito
|Referente:
|Manuel Amicucci
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|3402832249
VII Sagra del Tartufo Aurunco
Evento patrocinato da
Comune Santi Cosma e Damiano
UNPLI Latina
Pro Loco di Santi Cosma e Damiano
XVII Comunità Montana dei Monti Aurunci
Programma del 10 luglio I serata
ore 19:00 Apertura Stand Artigianato;
ore 20:00 Degustazione del Tartufo Locale
ore 21:00 Spettacolo Napolitudine Cher e'?
Programma del 11 luglio II serata
ore 19:00 Apertura Stand Artigianato;
ore 20:00 Degustazione del Tartufo Locale
ore 21:00 Tarantella Live
Programma del 12 luglio III serata
ore 19:00 Apertura Stand Artigianato;
ore 20:00 Degustazione del Tartufo Locale
ore 21:00 Urban Fit di Arcangela Menchella e CFPM di Tony Cassetta
Ai fornelli Antonio Mignano del ristorante Bacchettone e zazzà (scopri lo Chef su Le passioni di zazza')
Evento svolto in collaborazione con:
Rav Radio Antenna Verde radio ufficiale dell’evento
Per la partecipazione di standisti:
inviare mail a tartufaisancosimesi@gmail.com o chiedere di Manuel 3402832249
#associazionetartufaideimontiaurunci
#truffle
#scorzone
#tuberaestivum
#tartufoneroestivo
Clicca qui per trovare la posizione (si apre con MAPS):
https://maps.apple.com/place?address=Via%20Ausente%202828,%2004020%20Cerri%20Aprano,%20Santi%20Cosma%20e%20Damiano%20LT,%20Italia&ll=41.291054,13.773843&q=Via%20Ausente%202828&t=h
Strada Provinciale Ausente (altezza numero civico 2828) - Comune di Santi Cosma e Damiano (LT)
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