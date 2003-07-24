Descrizione evento:

Un itinerario affascinante lungo il confine orientale del Parco Regionale dei Monti Simbruini.







Saliremo facilmente fino a 2000 metri di altitudine per contemplare le vette dominati la Val di Roveto, tra Lazio e Abruzzo.



Cammineremo lungo la cresta rocciosa dei Monti Cantari, uno spartiacque naturale tra i Monti Simbruini e i Monti Ernici.







Dopo aver ammirato i fantastici scorci panoramici di questi rilievi, il nostro percorso ci condurrà attraverso una breve e rigenerante deviazione nella faggeta d'alta quota, lungo il Sentiero dei Fiori.





In questo splendido contesto, non mancheranno le reminiscenze di un passato ottocentesco, tra storie di briganti e dispute territoriali tra Regno Borbonico e Stato della Chiesa.







Un piccolo viaggio attraverso spazi aperti, dominati dal silenzio, sospesi a due passi dal cielo.







Iscrizioni aperte fino a Venerdì 3 Luglio 2026 ore 16:00







ATTREZZATURA OBBLIGATORIA:



Scarponcini alti da trekking con suola scolpita (obbligatori: NO scarpe basse di qualunque tipo)



Acqua: 1,5 litri minimo,



Pranzo al sacco.







VISITA IL NOSTRO SITO PER INFO COMPLETE e PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:



https://www.greentrek.it/escursioni/escursione-monte-crepacuore/?mtm_campaign=Lazioinfesta-Escursione-Monte-Crepacuore-04-07-2026&mtm_kwd=Escursione-Monte-Crepacuore-Link-Sito-04-07-2026