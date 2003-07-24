Trekking a Monte Crepacuore, Guarcino FR, 04/07/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

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Dettagli evento:

lug 04 2026

Trekking a Monte Crepacuore

Sulle Creste dei Cantari

Letture: ... - Escursioni a Guarcino - FR

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Monte Crepacuore
Monte Crepacuore
data: sabato 4 luglio 2026, dalle 08:00 alle 17:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: GreenTrek.it
Referente: GreenTrek.it
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Trekking a Monte Crepacuore
Descrizione evento: 
Un itinerario affascinante lungo il confine orientale del Parco Regionale dei Monti Simbruini.



 



Saliremo facilmente fino a 2000 metri di altitudine per contemplare le vette dominati la Val di Roveto, tra Lazio e Abruzzo.



Cammineremo lungo la cresta rocciosa dei Monti Cantari, uno spartiacque naturale tra i Monti Simbruini e i Monti Ernici.



 



Dopo aver ammirato i fantastici scorci panoramici di questi rilievi, il nostro percorso ci condurrà attraverso una breve e rigenerante deviazione nella faggeta d'alta quota, lungo il Sentiero dei Fiori.

 



In questo splendido contesto, non mancheranno le reminiscenze di un passato ottocentesco, tra storie di briganti e dispute territoriali tra Regno Borbonico e Stato della Chiesa.



 



Un piccolo viaggio attraverso spazi aperti, dominati dal silenzio, sospesi a due passi dal cielo.



 



Iscrizioni aperte fino a Venerdì 3 Luglio 2026 ore 16:00



 



ATTREZZATURA OBBLIGATORIA:



Scarponcini alti da trekking con suola scolpita (obbligatori: NO scarpe basse di qualunque tipo)



Acqua: 1,5 litri minimo, 



Pranzo al sacco.



 



VISITA IL NOSTRO SITO PER INFO COMPLETE e PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:



https://www.greentrek.it/escursioni/escursione-monte-crepacuore/?mtm_campaign=Lazioinfesta-Escursione-Monte-Crepacuore-04-07-2026&mtm_kwd=Escursione-Monte-Crepacuore-Link-Sito-04-07-2026
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