Letture: ... - Escursioni a Guarcino - FR
|dove:
|Monte Crepacuore
Monte Crepacuore
|data:
|sabato 4 luglio 2026, dalle 08:00 alle 17:00
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge all'aperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|GreenTrek.it
|Referente:
|GreenTrek.it
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
Un itinerario affascinante lungo il confine orientale del Parco Regionale dei Monti Simbruini.
Saliremo facilmente fino a 2000 metri di altitudine per contemplare le vette dominati la Val di Roveto, tra Lazio e Abruzzo.
Cammineremo lungo la cresta rocciosa dei Monti Cantari, uno spartiacque naturale tra i Monti Simbruini e i Monti Ernici.
Dopo aver ammirato i fantastici scorci panoramici di questi rilievi, il nostro percorso ci condurrà attraverso una breve e rigenerante deviazione nella faggeta d'alta quota, lungo il Sentiero dei Fiori.
In questo splendido contesto, non mancheranno le reminiscenze di un passato ottocentesco, tra storie di briganti e dispute territoriali tra Regno Borbonico e Stato della Chiesa.
Un piccolo viaggio attraverso spazi aperti, dominati dal silenzio, sospesi a due passi dal cielo.
Iscrizioni aperte fino a Venerdì 3 Luglio 2026 ore 16:00
ATTREZZATURA OBBLIGATORIA:
Scarponcini alti da trekking con suola scolpita (obbligatori: NO scarpe basse di qualunque tipo)
Acqua: 1,5 litri minimo,
Pranzo al sacco.
VISITA IL NOSTRO SITO PER INFO COMPLETE e PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:
https://www.greentrek.it/escursioni/escursione-monte-crepacuore/?mtm_campaign=Lazioinfesta-Escursione-Monte-Crepacuore-04-07-2026&mtm_kwd=Escursione-Monte-Crepacuore-Link-Sito-04-07-2026