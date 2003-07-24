Descrizione evento:

Torna a Paliano il Festival di Astronomia, Letteratura e Storia!



Dopo il grande successo di partecipazione della prima edizione, il Comune di Paliano e l’Accademia delle Stelle rinnovano l’appuntamento con un weekend interamente dedicato alla scoperta del cielo e del suo legame con la storia, la scienza e la cultura.







Due giornate ricche di iniziative: conferenze con astronomi, astrofisici e studiosi, trekking urbano tra i luoghi storici della città, laboratori e workshop per grandi e piccoli, osservazioni astronomiche guidate e il concerto conclusivo “Beethoven e Goethe”.



Un viaggio tra stelle e divulgazione per guardare il cielo con occhi nuovi e riscoprire il profondo legame tra l’uomo e l’universo.







Vi aspettiamo a Paliano per la seconda edizione del Festival di Astronomia, Letteratura e Storia!



27 e 28 giugno 2026