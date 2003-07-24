FESTIVAL DELL'ASTRONOMIA, Paliano FR, 27/06/2026 - Lazio in Festa
 

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Dettagli evento:

giu 27 2026
giu 28 2026

FESTIVAL DELL'ASTRONOMIA

Letture: ... - Convegni a Paliano - FR

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: PALIANO
data: da sabato 27 giugno 2026, alle 00:00
a domenica 28 giugno 2026, alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo:
Organizzazione: Non definito
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
FESTIVAL DELL'ASTRONOMIA
Descrizione evento: 
Torna a Paliano il Festival di Astronomia, Letteratura e Storia!



Dopo il grande successo di partecipazione della prima edizione, il Comune di Paliano e l’Accademia delle Stelle rinnovano l’appuntamento con un weekend interamente dedicato alla scoperta del cielo e del suo legame con la storia, la scienza e la cultura.







Due giornate ricche di iniziative: conferenze con astronomi, astrofisici e studiosi, trekking urbano tra i luoghi storici della città, laboratori e workshop per grandi e piccoli, osservazioni astronomiche guidate e il concerto conclusivo “Beethoven e Goethe”.



Un viaggio tra stelle e divulgazione per guardare il cielo con occhi nuovi e riscoprire il profondo legame tra l’uomo e l’universo.







Vi aspettiamo a Paliano per la seconda edizione del Festival di Astronomia, Letteratura e Storia!



27 e 28 giugno 2026
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