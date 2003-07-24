“Election Day”, il nuovo film di Giorgio Amato, con Angela Finocchiaro e Giorgio Tirabassi, Roma RM, 09/07/2026 - Lazio in Festa
 

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lug 09 2026

“Election Day”, il nuovo film di Giorgio Amato, con Angela Finocchiaro e Giorgio Tirabassi

Letture: ... - Cinema a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: roma
data: giovedì 9 luglio 2026, dalle 00:00 alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo:
Organizzazione: Non definito
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
“Election Day”, il nuovo film di Giorgio Amato, con Angela Finocchiaro e Giorgio Tirabassi
Descrizione evento: 
  «ELECTION DAY», IL NUOVO FILM DI GIORGIO AMATO, CON ANGELA FINOCCHIARO E GIORGIO TIRABASSI DAL 9 LUGLIO 2026 AL CINEMA



La complessità umana, con tutte le sue fragilità e debolezze, in contrapposizione con la leggerezza dei social.



Viviamo nell’era del giudizio istantaneo che in una manciata di secondi può trasformare una persona in un bersaglio oppure in un eroe.



Queste alcune delle tematiche trattate nel nuovo film Election Day, scritto e diretto da Giorgio Amato, che vanta un cast eccezionale a partire dai protagonisti Angela Finocchiaro e Giorgio Tirabassi.



La pellicola, prodotta da Alessandro Carpigo e Bruno Frustaci per la Sunshine e distribuita da Medusa, racconta le vicissitudini della deputata Renata Innocenti nel corso di una notte, quella dello spoglio elettorale, che deciderà il suo destino.



Pronta a ricoprire l’incarico di Ministro della Pubblica Istruzione cadrà invece nel baratro dopo la notizia che il suo compagno, il cronista sportivo Carlo De Santis, nelle stesse ore si trova al centro di un caso mediatico per aver insultato, durante una intervista, un calciatore di origini africane.



Nel cast Antonio GerardiCrisula StafidaGiulia GualanoCamilla IcardiLivio Kone, con la partecipazione di Maria Amelia Monti, che si muovono in uno scenario ricco di tensione ma anche di slanci emotivi, in un ritmo serrato che descrive come una lente d’ingrandimento l’ipocrisia che spesso accompagna l’odierna società.



Contrasti, provocazioni, strategie, ma anche la certezza che l’amore resta il motore in grado di sconfiggere gli ostacoli.



Il film sarà presentato in anteprima nazionale a Roma alla XXVI edizione di “Notti di Cinema a Piazza Vittorio”, nella serata di lunedì 29 giugno, con parte del cast presente alla proiezione e il regista Giorgio Amato.



L’uscita nelle sale cinematografiche a partire da giovedì 9 luglio 2026.
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