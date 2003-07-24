A Vele Spiegate! Sulle Rotte dell'Arte, Roma RM, 20/06/2026 - Lazio in Festa
 

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Dettagli evento:

giu 20 2026
lug 05 2026

A Vele Spiegate! Sulle Rotte dell'Arte

Le artiste dell’École d’Art Martenot di Loris Liberatori espongono alla Lega Navale Italiana – Sezione Lido di Ostia

Letture: ... - Mostre a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Lega Navale Italiana – Sezione Lido di Ostia
Lungomare Caio Duilio, 36, Ostia
data: da sabato 20 giugno 2026, alle 00:00
a domenica 5 luglio 2026, alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo:
Organizzazione: Non definito
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
A Vele Spiegate! Sulle Rotte dell'Arte
Descrizione evento: 
ibertà e della varietà dei moti dell’anima. È un omaggio alla bellezza della costa tirrenica e a uno dei circoli storici dedicati agli sport velici: la Lega Navale Italiana – Sezione di Ostia, fondata nel 1938.



“A Vele Spiegate! Sulle rotte dell’arte” è il titolo dell’esposizione delle opere delle artiste dell’École d’Art Martenot di Loris Liberatori, che proprio in questo spazio suggestivo affacciato sul mare, significativo esempio di architettura razionalista, presentano una selezione di lavori realizzati al termine di uno speciale percorso di studio dedicato al mare, al vento e al movimento delle vele.



Le opere sono state realizzate attraverso tecniche differenti – dal carboncino all’acquerello, dall’acrilico al collage, fino alle tecniche miste – e testimoniano la ricchezza espressiva di ciascuna autrice.



Dieci artiste, diverse per esperienze professionali e percorsi personali, ma unite dalla medesima passione per l’arte, hanno approfondito sotto la guida del maestro Loris Liberatori gli effetti delle forze della natura sul movimento delle vele. Vele colorate e vell’Atelier Martenot di Roma, l’attività della scuola è stata celebrata con una prestigiosa mostra patrocinata da Roma Capitale e ospitata presso la Gipsoteca della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Sapienza.



La mostra di Ostia rappresenta un ulterliStefania Tomassi.
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