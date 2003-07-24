PROFUMI e… STORIE IN SABINA, Montasola RI, 26/06/2026 - Lazio in Festa
 

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Dettagli evento:

giu 26 2026
giu 28 2026

PROFUMI e… STORIE IN SABINA

Un fine settimana tra lavanda, cinema, podcast, musica e degustazioni

Letture: ... - Manifestazioni a Montasola - RI

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Montasola
data: da venerdì 26 giugno 2026, alle 09:00
a domenica 28 giugno 2026 fino a tarda notte.
intrattenimenti: Si mangia
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Centro di Ricerca e Sperimentazione Metaculturale
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
PROFUMI e… STORIE IN SABINA
Descrizione evento: 
PROFUMI e… STORIE IN SABINA



Un fine settimana tra lavanda, cinema, podcast, musica e degustazioni 



Montasola (RI) - 26, 27, 28 giugno 2026



 



“PROFUMI e… STORIE DELLA SABINA” è un multi-evento gratuito che si svolgerà dal 26 al 28 giugno 2026 immersi fra le fioriture delle piante di lavanda di Montasola e delle campagne aspresi organizzato dal Centro di Ricerca e Sperimentazione ETS.



La lavanda, leitmotiv del progetto, in estate è un elemento caratterizzante di Montasola e delle campagne limitrofe e verrà adoperata o farà da sfondo a tutte le attività.



Grazie al sostegno del progetto “M.C.R. – Il Medioevo Che Rivive” dei Comuni di Montasola, Casperia e Roccantica, finanziato dal PNRR, il borgo di Montasola e le campagne limitrofe si preparano ad ospitare appuntamenti culturali, esperienziali, musicali, cinematografici e gastronomici. 



L’evento "Profumi e… storie in Sabina" si compone di attività diverse in luoghi diversi, un modo per scoprire angoli nuovi della nostra Sabina in totale relax: dalla raccolta della lavanda e il suo utilizzo, ai pic-nic contadini accompagnati dai canti della tradizione presso il lavandeto dell’azienda agricola “Montepiano”; dalla presentazione del podcast dedicato alle storie e alle leggende montasoline, agli aperitivi sulla terrazza Belvedere del parco comunale “Il Monte” sulle note jazz e soul; dall’esplosione fantastica e ironica del “Cinemateum” (una installazione artistica che si configura come un cinema medievale) alla proiezione di film ambientati in  lavandeti presso il Centro storico.



Di particolare nota è la presentazione dell’itinerario sotto forma di podcast “MONTASOLA - Leggende e itinerari del folklore locale” a cura di Selkink, che raccoglie leggende e storie locali da tramandare tramite contenuti audio multimediali, accessibili ai visitatori e alle generazioni future tramite QR. Il progetto che ha visto il coinvolgimento di tutta la popolazione nella raccolta dei materiali e delle storie, si configura come esempio di produzione artistica condivisa e come un nuovo e alternativo itinerario turistico che coinvolge sia il centro storico che le altre località, facendo scoprire anche la campagna, i boschi e il rifugio.



 



Il programma è così suddiviso e prevede diversi appuntamenti:



– Venerdì 26 giugno ore 21:00  in Piazza Umberto I (detta Simone) ci sarà l’apertura della manifestazione con la proiezione all'aperto del film “Un'ottima annata”. 



– Sabato 27 giugno dalle ore 9:30 presso l’Azienda Agricola “Montepiano” (SP 48 Finocchieto km 22+400) si svolgerà una mattinata all'insegna della natura con il tour nel lavandeto, attività esperienziali e sensoriali legate alla lavanda, seguite da un picnic*.



Dalle ore 18:00 presso il Belvedere del Parco comunale "Il Monte" seguirà la presentazione del podcast “MONTASOLA - Leggende e itinerari del folklore locale”. A seguire, un suggestivo aperitivo al tramonto accompagnato dal concerto live di Betti Granati.



– Domenica 28 giugno dalle ore 9:30 presso l’Azienda Agricola “Montepiano” (SP 48 Finocchieto km 22+400) si svolgerà una mattinata all'insegna della natura con il tour nel lavandeto, attività esperienziali e sensoriali legate alla lavanda.



Dalle ore 18:00 presso la Mostra Permanente "Arti e Mestieri", uno spazio dedicato alla memoria e alla tradizione locale in Piazza San Pietro, installazione "Cinemateum" di Antonio Acclavio. L’accesso è ogni 20 minuti in gruppi di massimo 12 persone.



Dalle ore 21:00 in Piazza Umberto I (detta Simone) si svolgerà la serata conclusiva sotto le stelle con la proiezione del film “Profumo - Storia di un assassino”.



 



Info utili:



Tutti gli eventi sono gratuiti



 



*Data la disponibilità massima di 50 persone, per garantire una migliore gestione, è gradita la prenotazione per gli eventi che si svolgeranno presso l’azienda agricola “Montepiano”. Inoltre segnaliamo che è preferibile venire con una macchina alta, essendo il lavandeto distante circa 1 km dalla SP48 strada provinciale Finocchieto e collegato con una strada sterrata irregolare. Alternativamente si può lasciare il veicolo lungo strada negli appositi spazi e farsi una passeggiata. Consigliamo di portarsi anche un cappello, abiti comodi e scarpe chiuse.



 



Contatti:



centroricercametaculturale@gmail.com 



329.3933487
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