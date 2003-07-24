Catacomba Ad Decimum, Grottaferrata RM, 04/07/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

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Dettagli evento:

lug 04 2026

Catacomba Ad Decimum

visita guidata all'imbrunire

Letture: ... - Escursioni a Grottaferrata - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Catacomba Ad Decimum
Via Anagnina 4
data: sabato 4 luglio 2026, dalle 18:00 alle 19:30
intrattenimenti: Si mangia
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto
Organizzazione: Vincenzo guida turistica
Referente: Vincenzo
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3393224349
Catacomba Ad Decimum
Descrizione evento: 
Sabato 4 luglio abbiamo organizzatouna fresca visita serale: esploreremo insieme le Catacombe “Ad Decimum”.

 

Nel 1905 un contadino di Grottaferrata,dissodando la sua vigna, vide improvvisamente la terra sprofondare. Cos’era quell’avvallamento?

Una rampa di scale scendeva nel terreno, ostruita quasi completamente da fango e melma. Il contadino ancora non lo sapeva, ma aveva appena scoperto la Catacomba al X Miglio dell’antica Via Latina!Dopo un’attento e paziente lavoro di scavo, è venuta alla luce una piccola catacomba, non importante per la presenza di grandi martiri o di incredibili monumenti, ma perché rimasta miracolosamente intatta dal suo abbandono ad oggi!

La catacomba aprirà straordinariamente per noi, permettendoci una visita più lunga e articolata che raggiungerà anche le regioni dove i gruppi organizzati normalmente non vengono mai portati.

Tornati in superficie, con chi lo vorrà andremo a cenare insieme in una trattoria nei paraggi.

 

Guida: Vincenzo (guida turistica abilitata) - 3393224349

 

Appuntamento: Sabato 4 luglio ore 18:00 all’ingresso della catacomba, sull’Anagnina(il luogo preciso verrà comunicato a prenotazione effettuata)

 

Massimo 10 persone

 

Costi: € 12,00 contributo guida + ingresso(gratis per bambini fino a 12 anni)  

 

Difficoltà visita: FACILE

 

Prenotazioni obbligatorie entro il 3 luglio, salvo esaurimento posti.

 

INFO E PRENOTAZIONI

info@vincenzo-guida.it- 3393224349

 

Note:

● Il luogo dell’appuntamento è raggiungibile con il bus 505 che parte da Anagnina. Tuttavia è fortemente consigliata l’automobile.

● Consigliate scarpe o sandali comodi.

● In catacomba ci sono 16°-17° gradi fissi.

● Visita sconsigliata per chi soffre di claustrofobia.

● La visita terminerà per le 19:30 circa. 
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

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