OmoGirando la mostra «La Calma Assente - Costruire la Pace» al Museo d’Arte Classica, Roma RM, 17/07/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

lug 17 2026

OmoGirando la mostra «La Calma Assente - Costruire la Pace» al Museo d’Arte Classica

Visita guidata all'imbrunire

Letture: ... - Mostre a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Museo dell'Arte Classica, Università "La Sapienza"
Piazzale Aldo Moro
data: venerdì 17 luglio 2026, dalle 18:00 alle 19:30
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto
Organizzazione: OmoGirando
Referente: Vincenzo
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3393224349
OmoGirando la mostra «La Calma Assente - Costruire la Pace» al Museo d’Arte Classica
Descrizione evento: 
La sera di venerdì 17 luglio a Roma, ci sarà la visita guidata LGBTQIA+Friendly OmoGirando la mostra «La Calma Assente - Costruire la Pace» al Museo d’Arte Classica!

 

Alle 18:00, abbiamo organizzato una visita ad uno degli iconici musei dell’Università La Sapienza: il Museo dell’Arte Classica. Si tratta di un’importante collezione di calchi in gesso delle più importanti opere scultoree dell’antichità. Una selezione di esse è stata messa in dialogo con opere d’arte contemporanea seguendo il tema, attuale ora più che mai, della guerra e della pace.

 

Raccomandiamo di leggere accuratamente le norme di partecipazione nel sito.

 

INFO E PRENOTAZIONI

https://omogirando.jimdofree.com/le-prossime-uscite/

_______

Cos'è OmoGirando?

https://omogirando.jimdofree.com/dicono-di-noi/

 
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Omogirando la mostra «la calma...
Omogirando per arte contemporanea...
Catacomba ad decimum
Mercatini del '600 a bassano...
Profumi e… storie in sabina
Approfondimenti
Quartieri studenteschi di Roma: dove...
Quartieri studenteschi di Roma: dove...
La dimensione del tessuto urbano rende la logistica...
Scegliere la capitale come meta per il proprio percorso universitario significa confrontarsi con...
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Varianti di gioco, design intuitivo, tecnologia,...
La scelta di un gioco da casinò online segue logiche sempre più complesse rispetto al passato. Le...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Anno 2025 importante per il Lazio: prestigio...
Il Lazio è stato designato Regione d'Onore 2025&nbsp;dalla National Italian American Foundation...
Ultimi Redazionali
Mobilita' flessibile: cresce a Roma la...
Mobilita' flessibile: cresce a Roma la...
L'evoluzione del mercato automobilistico romano nel biennio...
Il concetto di proprietà del veicolo sta cedendo definitivamente il passo all'idea di utilizzo...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio