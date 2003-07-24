Descrizione evento:

La sera di venerdì 17 luglio a Roma, ci sarà la visita guidata LGBTQIA+Friendly OmoGirando la mostra «La Calma Assente - Costruire la Pace» al Museo d’Arte Classica!



Alle 18:00, abbiamo organizzato una visita ad uno degli iconici musei dell’Università La Sapienza: il Museo dell’Arte Classica. Si tratta di un’importante collezione di calchi in gesso delle più importanti opere scultoree dell’antichità. Una selezione di esse è stata messa in dialogo con opere d’arte contemporanea seguendo il tema, attuale ora più che mai, della guerra e della pace.



Raccomandiamo di leggere accuratamente le norme di partecipazione nel sito.



INFO E PRENOTAZIONI

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Cos'è OmoGirando?

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