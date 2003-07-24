Descrizione evento:

La sera di venerdì 10 luglio a Roma abbiamo organizzato la visita guidata LGBTQIA+ Friendly OmoGirando per arte contemporanea a San Lorenzo!



Proponiamo una visita alle 18:00 alla scoperta di alcune esposizioni di arte contemporanea di San Lorenzo. Andremo alla Fondazione Pastificio Cerere, che ospita due mostre interessanti: Lofoten Poems, del pittore norvegese Yngve Hendriksen, e la coloratissima Ultra Flat, di Alberto Maggini. Ci sposteremo al locale Lore dov’è esposta la piccola e toccante mostra Seduction Theory in cui l’artista Susanna D’Aliesio.



Raccomandiamo di leggere accuratamente le norme di partecipazione nel sito.



INFO E PRENOTAZIONI

https://omogirando.jimdofree.com/le-prossime-uscite/



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Cos’è OmoGirando?

https://omogirando.jimdofree.com/dicono-di-noi/