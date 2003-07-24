OmoGirando per arte contemporanea a San Lorenzo, Roma RM, 10/07/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

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Dettagli evento:

lug 10 2026

OmoGirando per arte contemporanea a San Lorenzo

visita guidata all'imbrunire

Letture: ... - Mostre a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Fondazione Pastificio Cerere - Lore
Via degli Ausoni, 7, 00185 Roma RM
data: venerdì 10 luglio 2026, dalle 18:00 alle 19:30
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto
Organizzazione: OmoGirando
Referente: Vincenzo
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3393224349
OmoGirando per arte contemporanea a San Lorenzo
Descrizione evento: 
La sera di venerdì 10 luglio a Roma abbiamo organizzato la visita guidata LGBTQIA+ Friendly OmoGirando per arte contemporanea a San Lorenzo!

 

Proponiamo una visita alle 18:00 alla scoperta di alcune esposizioni di arte contemporanea di San Lorenzo. Andremo alla Fondazione Pastificio Cerere, che ospita due mostre interessanti: Lofoten Poems, del pittore norvegese Yngve Hendriksen, e la coloratissima Ultra Flat, di Alberto Maggini. Ci sposteremo al locale Lore dov’è esposta la piccola e toccante mostra Seduction Theory in cui l’artista Susanna D’Aliesio.

 

Raccomandiamo di leggere accuratamente le norme di partecipazione nel sito.

 

INFO E PRENOTAZIONI

https://omogirando.jimdofree.com/le-prossime-uscite/

 

______                                  

 

Cos’è OmoGirando?

https://omogirando.jimdofree.com/dicono-di-noi/
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