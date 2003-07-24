Roma c'è! Visite guidate (anche per bambini) del 28 e del 29 marzo 2026, curate da Roma e Lazio x te, Roma RM, 28/03/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

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Dettagli evento:

mar 28 2026
mar 29 2026

Roma c'è! Visite guidate (anche per bambini) del 28 e del 29 marzo 2026, curate da Roma e Lazio x te

Letture: ... - Escursioni a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Roma
Roma
data: da sabato 28 marzo 2026, alle 00:00
a domenica 29 marzo 2026, alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Associazione Culturale "Rome4uஇ Roma e Lazio x te"
Referente: Valeria Scuderi
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3383435907
Roma c'è! Visite guidate (anche per bambini) del 28 e del 29 marzo 2026, curate da Roma e Lazio x te
Descrizione evento: 
L'Associazione culturale Roma e Lazio x te si avvale della collaborazione di storici dell'arte e archeologi regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

Le visite per bambini e ragazzi sono gestite da guide che sono anche operatori didattici specializzati nel lavorare con queste fasce d'età.

        

 

Sabato 28 marzo 2026, h 15.00

I gladiatori del Colosseo, lo sport e il gioco nell'antica Roma.

Divertente "visita giocata per bambini" con attività ludiche, ricostruzioni e rielaborazione culturale per immedesimarsi nella vita dei gladiatori dall' allenamento nelle palestre agli incontri nell'arena.

La visita giocata si svolgerà: nella valle del Colosseo, nel Ludus Magnus (la palestra dei gladiatori) e nei giardini della Domus Aurea. I giochi verranno effettuati in aree pedonali e quindi sicure per i bambini.

Guida/operatore didattico: Andrea Leoni.

Contributo associativo: €10 a persona (adulti e bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 oppure al 3914124246, o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Info: www.romaelazioperte.it

 

Sabato 28 marzo 2026, h 16.00

La Casa dei Cavalieri di Rodi al Foro di Augusto.

Visita guidata con "apertura esclusiva e straordinaria su prenotazione” a numero chiuso (max 25 partecipanti)

Guida: Clelia Di Pasquale.

Costo: €15 nuovi iscritti; €13 soci; €12 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti e giornalisti; €11 disabili; €10 ragazzi (11-17); €5 bambini (6-10); gratis (0-5) + biglietto d'ingresso per l'apertura straordinaria gestita dai Cavalieri di Rodi e Malta: €10 adulti, €5 ragazzi dai 12 ai 18 anni, gratis bambini sotto i 12 anni.

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Info: www.romaelazioperte.it

 

Domenica 29 marzo 2026, h 11.00

Caccia al tesoro fra le Piazze di Roma.

Divertente visita "giocata" per bambini con caccia agli indizi per decifrare e risolvere enigmi lungo il percorso.

Guida/operatore didattico: Andrea Veronica Peresano.

Contributo associativo: €10 a persona (adulti e bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3426701353 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Info: www.romaelazioperte.it

 

Domenica 29 marzo 2026, h 11.00

Le case dipinte del Celio: tesori nascosti nei sotterranei di Roma.

Visita guidata delle Case romane del Celio, poste sotto la chiesa dei Santi Giovanni e Paolo al Clivo di Scauro.

Guida: Giordano Ghini.

Costo: €23 nuovi iscritti; €21 soci, possessori di Bibliocard, studenti universitari, docenti, giornalisti, over 65, disabili; €18 ragazzi da 11 a 18 anni; €5 bambini (6-10); gratis (0-5).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Info: www.romaelazioperte.it

 

Domenica 29 marzo 2026, h 15.00

A spasso con gli Imperatori.

Divertente "visita per bambini" dal Campidoglio alla Valle del Colosseo, attraversando i Fori Imperiali.

Guida/operatore didattico: Andrea Veronica Peresano.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 oppure al 3426701353 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Info: www.romaelazioperte.it

 

Domenica 29 marzo 2026, h 16.00

Coppedè: il quartiere delle Fate.

La visita guidata fa parte del ciclo "Roma da vivere" per andare alla scoperta di quartieri "vissuti" cuore vero e pulsante della nostra città.

Guida: Valeria Scuderi.

Costo: €15 nuovi iscritti; €13 soci; €12 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti e giornalisti; €11 disabili; €10 ragazzi (11-17); €5 bambini (6-10); gratis (0-5).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Info: www.romaelazioperte.it

 



***

BIGLIETTERIA visite guidate:

Tutte le nostre visite sono condotte da storici dell'arte, archeologi e architetti regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

La tariffa include l'auricolare (vox) che permette di ascoltare le nostre guide in assoluto confort, perché permettono di distanziarci fino a 10 metri, soffermarci a guardare un particolare, o fare foto, senza perdere una parola.



Visite guidate programmazione per Adulti comprensive di vox:

€15 intero 

€14 lettori di Lazio in festa*NOTA BENE: per usufruire della tariffa scontata specificare "letto su Lazio in festa" 

€12 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti, giornalisti

€11 disabili

€10 ragazzi (da 11 a 17 anni)

€5 bambini (da 6 a 10 anni)

Gratis (bambini da 0 a 5 anni)



Visite guidate programmazione per Bambini comprensive di vox:

€10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

***Nota bene: ogni adulto può accompagnare fino a un massimo di 3 bambini. I bambini devono sempre essere accompagnati da un adulto per motivi di sicurezza.  



VISITE PRIVATE:

tutte le nostre visite possono essere prenotate anche privatamente, e condotte oltre che in Italiano anche in lingua straniera.

Per conoscere  le nostre Tariffe goo.gl/Cs1uw1



PRENOTAZIONI

"consigliate entro il giorno che precede la data dell'evento"

compilando il modulo prenotazioni CLICCANDO SUL LINK: bit.ly/3x7jhDj  

o inviando una mail a romaelazioxte@gmail.com

o scrivendo un SMS/WA (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3383435907.

INDICANDO:

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni.
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

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