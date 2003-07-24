Al Teatro Golden arrivano i Supereroi per un pieno di risate. Al via il debutto di "Super", Roma RM, 07/05/2026 - Lazio in Festa
 

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Dettagli evento:

mag 07 2026
mag 17 2026

Al Teatro Golden arrivano i Supereroi per un pieno di risate. Al via il debutto di "Super"

Letture: ... - Teatro a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: teatro golden
data: da giovedì 7 maggio 2026, alle 00:00
a domenica 17 maggio 2026, alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo:
Organizzazione: Non definito
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Al Teatro Golden arrivano i Supereroi per un pieno di risate. Al via il debutto di
Descrizione evento: 
Super dal 7 al 17 maggio 2026











con Enzo Casertano, Beatrice Fazi, Giuseppe Cantore, Alessandra Merico



 



con la partecipazione straordinaria di Gianni Ferreri



 



una commedia di Alessandra Merico



 



regia Andrea Palotto



 



una produzione Teatro Novanta



 



















 



E se sul palco approdasse improvvisamente un team di simpatici supereroi?



 



Lo spazio culturale del Teatro Golden apre le porte al nuovo spettacolo "Super", con Enzo Casertano, Beatrice Fazi, Giuseppe Cantore, Alessandra Merico e la partecipazione straordinaria di Gianni Ferrero, pronti a travolgere di risate la platea dal 7 al 17 maggio 2026.



 



La commedia scritta dalla stessa Merico, per la regia di Andrea Palotto, narra la storia di alcuni supereroi che non ce l’hanno fatta:



“Strongman” e “BigMaind”, esseri straordinari che in gioventù hanno combattuto al fianco di Superman e altri grandi eroi, grazie al loro talento e i loro poteri, hanno vissuto un breve periodo di fama, ma che poi, per incostanza e pigrizia, hanno perso i loro privilegi e il loro posto nell’Olimpo dei Super.





 





Ora si ritrovano invecchiati a vivere insieme nel covo, ormai decadente, venduto, per problemi economici, ad Antonella, la figlia di Ben Grimm “La Cosa” dei Fantastici Quattro.



 



La nuova proprietaria è innamorata di BigMaind, gli perdona i mesi di affitto arretrati, ma non è corrisposta. 



 



I due super-amici riescono a sbarcare il lunario grazie a qualche azione eroica di poca rilevanza e alla pensione d’invalidità dell’Inps presa con l’inganno.



 



Per provare a rimettersi in sesto economicamente e a recuperare una immagine pubblica, decidono di richiamare altri Super in disarmo e tornare in azione; il primo che risponde alla chiamata è “Fastman” che non corre più veloce come un tempo e si è dato alla fotografia.



 



A dare una svolta alle loro vite sarà l’incontro con “Superchic”, una supereroina moderna, desiderosa di imparare il mestiere da quelli della vecchia guardia, e che ha un notevole seguito sui social.



 



L’eroina giusta per tornare a vivere tutti sulla cresta dell’onda.



 



Vecchio e nuovo mondo si confrontano con risultati esilaranti e al tempo stesso patetici.



 













Finché un giorno questi sgangherati supereroi si troveranno davvero a dover salvare la Terra, ce la faranno?   
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