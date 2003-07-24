Teatri d'Arrembaggio. Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia Edizione 2026, Roma RM, 03/07/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

lug 03 2026
lug 26 2026

Teatri d'Arrembaggio. Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia Edizione 2026

Letture: ... - Spettacoli a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Teatro Del Lido
data: da venerdì 3 luglio 2026, alle 00:00
a domenica 26 luglio 2026, alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo:
Organizzazione: Non definito
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Teatri d'Arrembaggio. Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia Edizione 2026
Descrizione evento: 
Dal 3 al 26 luglio 2026, il Teatro del Lido di Ostiatorna a essere la casa di Teatri d'Arrembaggio – Piraterie, InCanti e Castelli di Sabbia, il festival multidisciplinare ideato da Valdrada che da dieci anni trasforma uno dei luoghi simbolo del litorale romano in uno spazio di accoglienza, sperimentazione e comunità. Un luogo fisico dove il teatro diventa un punto di incontro tra generazioni, immaginari e linguaggi diversi; la comicità dialoga con la riflessione sociale, le storie per l'infanzia convivono con la stand up comedy contemporanea e i laboratori si trasformano in occasioni di scoperta, creatività e condivisione. Sedici appuntamenti gratuiti per costruire un percorso capace di attraversare linguaggi, sensibilità e pubblici differenti, mettendo in dialogo alcune delle voci più interessanti della scena contemporanea.

Dalla scrittura surreale e corrosiva di Daniele Parisi alla comicità teatrale e provocatoria di Chiara Becchimanzi, dall'irriverenza delle Karma B all'umorismo tagliente di Pietro Sparacino, passando per le nuove prospettive della stand up comedy rappresentate da Simonetta Musitano e Xhuliano Dule, il festival conferma la propria attenzione verso artisti capaci di raccontare il presente attraverso linguaggi accessibili, ironici e profondamente contemporanei. Accanto a loro, alcune delle realtà più apprezzate del teatro per l'infanzia italiano: Accademia Perduta Romagna Teatri e Teatro Verde, protagoniste di un percorso pensato per famiglie e nuove generazioni, e i laboratori che trasformano il Teatro del Lido in uno spazio partecipato in cui gioco, creatività, benessere e apprendimento diventano strumenti di incontro e crescita collettiva.

Ad aprire il festival il 3 luglio saranno le Piraterie, dedicate al pubblico adulto con Daniele Parisi in Non è uno sport acquatico, monologo surreale e corrosivo che osserva le fragilità umane attraverso il filtro dell'assurdo. Il giorno successivo sarà poi la volta di Chiara Becchimanzi con Eroina, spettacolo che mescola stand up comedy, teatro e racconto autobiografico per interrogarsi sugli archetipi femminili e sul loro peso nella società contemporanea, reduce da numerosi sold out in tutta Italia.

Tra gli appuntamenti più attesi figurano poi le Karma B con Cominciamo Male (10 luglio), tra comicità, musica e drag; Simonetta Musitano con Cerco solo divertimento (11 luglio), ironica riflessione sulle identità e sulle contraddizioni del presente; Walter Cerrotta e Giorgia Conteduca con Salmoni (17 luglio), testo che affronta il rapporto tra individuo, algoritmi e controllo sociale; Xhuliano Dule con Remuntada (18 luglio), racconto comico e autobiografico sul fallimento e sul desiderio di riscatto; la compagnia Lesibu inA cosa serve essere belli dentro se poi non ci entra nessuno, di Max Vado (24 luglio); e Pietro Sparacino con Lucido (25 luglio), nuovo spettacolo di stand up comedy dedicato alle incertezze dell'età adulta, alla famiglia e alle illusioni della stabilità.

Accanto alla programmazione serale, gli InCanti confermano l'attenzione del festival verso il teatro per l'infanzia e le famiglie, ospitando alcune delle realtà più apprezzate del panorama nazionale. Accademia Perduta Romagna Teatri porterà in scena Granny e il Lupo (5 luglio), una divertente rilettura dell'archetipo del lupo delle fiabe. Si prosegue il 12 luglio con L'Avventura di Nino di Roberto Anglisani, che affronta il tema della paura e della lotta con essa. Il TeatroVerde sarà protagonista con Il Pifferaio di Hamelin (19 luglio), mentre a chiudere il percorso dedicato ai più piccoli sarà Pippi Calzelunghe (26 luglio) a cura della Fondazione AIDA, spettacolo ispirato all'indimenticabile personaggio creato da Astrid Lindgren.

I Castelli di Sabbia, dedicati a bambini, bambine e famiglie, completeranno il programma con laboratori che mettono al centro creatività, immaginazione e benessere. Dallo yoga per i più piccoli con Il Cerchio dei Piccoli Yogi a cura del centro Samadhi Yoga Shala, ai percorsi artistici di Trame d'Incanto di Riccardo Gioia, dalla costruzione di burattini e personaggi fantastici a cura del Teatro Verde fino a Singalong di Paola Sacco, esperienza partecipativa che avvicina bambini e genitori alla lingua inglese attraverso il gioco, la musica e il teatro.

Teatri d'Arrembaggio continua così a costruire un dialogo tra forme artistiche differenti, mettendo in relazione comicità e pensiero critico, immaginazione e contemporaneità, intrattenimento e partecipazione. Un festival che sceglie di abitare il territorio non soltanto come luogo di spettacolo, ma come occasione di incontro e crescita condivisa, riaffermando il ruolo della cultura come bene comune e spazio aperto a tutti.

Il progetto, promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura è vincitore dell'Avviso Pubblico Roma Creativa 365. Cultura tutto l'anno in collaborazione con Zètema Progetto Cultura

Teatro del Lido

Via delle Sirene 22, Ostia (Roma)

Spettacoli ore 21.00 | Teatro ragazzi ore 19.00 | Laboratori ore 17.00

Ingresso gratuito

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti.

Per i laboratori è richiesta la prenotazione all'indirizzo mail valdradateatro@gmail.com

Info mobilità

Per arrivare: bus 01, 05, pista ciclabile del lungomare

 

Per rimanere aggiornati su tutte le iniziative:

Fb: Teatri d’Arrembaggio

Sito web: https://www.valdradateatro.it/teatri-darrembaggio-2026/
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Profumi e… storie in sabina
Festival dell'astronomia
A testaccio estate ‘testaccio...
“election day”, il nuovo film...
A vele spiegate! sulle rotte...
Approfondimenti
Quartieri studenteschi di Roma: dove...
Quartieri studenteschi di Roma: dove...
La dimensione del tessuto urbano rende la logistica...
Scegliere la capitale come meta per il proprio percorso universitario significa confrontarsi con...
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Varianti di gioco, design intuitivo, tecnologia,...
La scelta di un gioco da casinò online segue logiche sempre più complesse rispetto al passato. Le...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Anno 2025 importante per il Lazio: prestigio...
Il Lazio è stato designato Regione d'Onore 2025&nbsp;dalla National Italian American Foundation...
Ultimi Redazionali
Mobilita' flessibile: cresce a Roma la...
Mobilita' flessibile: cresce a Roma la...
L'evoluzione del mercato automobilistico romano nel biennio...
Il concetto di proprietà del veicolo sta cedendo definitivamente il passo all'idea di utilizzo...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio