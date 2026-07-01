Linea d'Orizzonte, Arcinazzo Romano RM, 04/07/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

lug 04 2026
ago 06 2026

Linea d'Orizzonte

Mostra d'arte al Porto turistico di ROMA

Letture: ... - Mostre a Arcinazzo Romano - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Galleria Ess&rrE
Ostia
data: da sabato 4 luglio 2026, alle 18:00
a giovedì 6 agosto 2026, alle 22:00
intrattenimenti: Si mangia
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Blu Star International Srl
Referente: Roberto Sparaci
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3294681684
Linea d'Orizzonte
Descrizione evento: 
LINEA D'ORIZZONTE



Mostra collettiva d'arte contemporanea



Dal 4 luglio al 6 agosto la Galleria Ess&rrE, all'interno del Porto Turistico di Roma, ospita la mostra collettiva "Linea d'orizzonte", un'esposizione che invita il pubblico a riflettere sul significato dell'orizzonte come luogo di incontro tra realtà e immaginazione, tra viaggio, ricerca e nuove prospettive.



L'inaugurazione si terrà venerdì 4 luglio alle ore 18.00, alla presenza di alcuni degli artisti partecipanti, in un momento conviviale aperto al pubblico per brindare insieme all'apertura della mostra e incontrare gli autori delle opere esposte.



Protagonisti della mostra sono gli artisti CoLui (Luigi Colombo), Ido Erani, Paolo Fedeli, Graziano Matteoli, Antonio Murgia, Aleardo Koverech, MamPopART, Gene Pompa, Mario Schifano e Antonella Squillaci, ciascuno interprete di una personale ricerca espressiva che contribuisce a costruire un percorso ricco di suggestioni e di confronti.



La rassegna propone un dialogo tra linguaggi, tecniche e sensibilità differenti, accomunate dalla volontà di esplorare il tema dell'orizzonte non soltanto come elemento paesaggistico, ma come metafora di cambiamento, scoperta e possibilità. Pittura, scultura e ricerca contemporanea si intrecciano in un percorso espositivo capace di offrire molteplici chiavi di lettura e occasioni di confronto.



La sede della mostra rappresenta un contesto di particolare fascino: il Porto Turistico di Roma, affacciato sul mare, è situato a pochi passi dal Monumento dedicato a Pier Paolo Pasolini e dalla storica Torre San Michele, oltre che nelle immediate vicinanze degli Scavi di Ostia Antica e del Castello di Giulio II. Una posizione privilegiata che rende la visita alla mostra un'occasione per vivere un itinerario in cui arte contemporanea, archeologia, storia e paesaggio si incontrano.



"Linea d'orizzonte" si propone come un appuntamento culturale capace di valorizzare il dialogo tra il territorio e la creatività contemporanea, offrendo ai visitatori un'esperienza che guarda oltre il confine visibile, verso nuove visioni e nuovi incontri.



LINEA D'ORIZZONTE



Artisti: CoLui (Luigi Colombo), Ido Erani, Paolo Fedeli, Graziano Matteoli, Antonio Murgia, Aleardo Koverech, MamPopART, Gene Pompa, Mario Schifano, Antonella Squillaci.



Date: 4 luglio – 6 agosto



Inaugurazione: venerdì 4 luglio, ore 18.00



Sede: Galleria Ess&rrE – Porto Turistico di Roma



Ingresso libero.



Per informazioni e contatti: +39 3294681684 - +39 3886378032 - galleriaesserre@gmail.com
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Paolo ferroni
Linea d'orizzonte
Omogirando la mostra «la calma...
Omogirando per arte contemporanea...
Catacomba ad decimum
Approfondimenti
Quartieri studenteschi di Roma: dove...
Quartieri studenteschi di Roma: dove...
La dimensione del tessuto urbano rende la logistica...
Scegliere la capitale come meta per il proprio percorso universitario significa confrontarsi con...
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Varianti di gioco, design intuitivo, tecnologia,...
La scelta di un gioco da casinò online segue logiche sempre più complesse rispetto al passato. Le...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Anno 2025 importante per il Lazio: prestigio...
Il Lazio è stato designato Regione d'Onore 2025&nbsp;dalla National Italian American Foundation...
Ultimi Redazionali
Mobilita' flessibile: cresce a Roma la...
Mobilita' flessibile: cresce a Roma la...
L'evoluzione del mercato automobilistico romano nel biennio...
Il concetto di proprietà del veicolo sta cedendo definitivamente il passo all'idea di utilizzo...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio