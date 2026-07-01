Descrizione evento:

LINEA D'ORIZZONTE



Mostra collettiva d'arte contemporanea



Dal 4 luglio al 6 agosto la Galleria Ess&rrE, all'interno del Porto Turistico di Roma, ospita la mostra collettiva "Linea d'orizzonte", un'esposizione che invita il pubblico a riflettere sul significato dell'orizzonte come luogo di incontro tra realtà e immaginazione, tra viaggio, ricerca e nuove prospettive.



L'inaugurazione si terrà venerdì 4 luglio alle ore 18.00, alla presenza di alcuni degli artisti partecipanti, in un momento conviviale aperto al pubblico per brindare insieme all'apertura della mostra e incontrare gli autori delle opere esposte.



Protagonisti della mostra sono gli artisti CoLui (Luigi Colombo), Ido Erani, Paolo Fedeli, Graziano Matteoli, Antonio Murgia, Aleardo Koverech, MamPopART, Gene Pompa, Mario Schifano e Antonella Squillaci, ciascuno interprete di una personale ricerca espressiva che contribuisce a costruire un percorso ricco di suggestioni e di confronti.



La rassegna propone un dialogo tra linguaggi, tecniche e sensibilità differenti, accomunate dalla volontà di esplorare il tema dell'orizzonte non soltanto come elemento paesaggistico, ma come metafora di cambiamento, scoperta e possibilità. Pittura, scultura e ricerca contemporanea si intrecciano in un percorso espositivo capace di offrire molteplici chiavi di lettura e occasioni di confronto.



La sede della mostra rappresenta un contesto di particolare fascino: il Porto Turistico di Roma, affacciato sul mare, è situato a pochi passi dal Monumento dedicato a Pier Paolo Pasolini e dalla storica Torre San Michele, oltre che nelle immediate vicinanze degli Scavi di Ostia Antica e del Castello di Giulio II. Una posizione privilegiata che rende la visita alla mostra un'occasione per vivere un itinerario in cui arte contemporanea, archeologia, storia e paesaggio si incontrano.



"Linea d'orizzonte" si propone come un appuntamento culturale capace di valorizzare il dialogo tra il territorio e la creatività contemporanea, offrendo ai visitatori un'esperienza che guarda oltre il confine visibile, verso nuove visioni e nuovi incontri.



LINEA D'ORIZZONTE



Artisti: CoLui (Luigi Colombo), Ido Erani, Paolo Fedeli, Graziano Matteoli, Antonio Murgia, Aleardo Koverech, MamPopART, Gene Pompa, Mario Schifano, Antonella Squillaci.



Date: 4 luglio – 6 agosto



Inaugurazione: venerdì 4 luglio, ore 18.00



Sede: Galleria Ess&rrE – Porto Turistico di Roma



Ingresso libero.



Per informazioni e contatti: +39 3294681684 - +39 3886378032 - galleriaesserre@gmail.com