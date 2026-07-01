Descrizione evento:

Dal 13 al 18 luglio 2026, il suggestivo Chiostro di San Salvatore in Lauro di Roma ospiterà la mostra personale di Paolo Ferroni, intitolata “I graffi del tempo scritti nella memoria del granito”, un percorso espositivo dedicato alla forza evocativa della natura e alla sua continua capacità di trasformazione.



L'inaugurazione si terrà lunedì 13 luglio 2026, dalle ore 16 alle 21, presso la sede espositiva di Piazza San Salvatore in Lauro 15, mentre la mostra sarà visitabile da martedì 14 luglio fino a sabato 18 luglio, tutti i giorni dalle 16 alle 18.30.



Il tema della mostra nasce dall'osservazione delle coste granitiche della Sardegna orientale, da Tancau a Cea, luoghi che nelle opere dell'artista si trasformano in visioni interiori, dove rocce, scogliere, grotte e fondali marini assumono una dimensione simbolica e universale. Le forme naturali vengono reinterpretate attraverso una pittura dinamica e vibrante, fatta di stratificazioni cromatiche, segni incisivi e suggestioni che conducono lo spettatore oltre la semplice rappresentazione del paesaggio.



Come sottolinea il critico Piero Zanetov, Ferroni realizza una vera e propria “arte della trasformazione”, capace di coinvolgere emotivamente l'osservatore attraverso il dialogo tra materia, luce e colore. Nei suoi dipinti la natura non è soltanto oggetto di contemplazione, ma diventa memoria, tempo e coscienza: i graniti si fanno pensieri, gli scogli diventano immagini di tormenti e le superfici rocciose custodiscono le tracce profonde del vissuto umano.



Artista romano nato nel 1953, Paolo Ferroni ha costruito nel tempo una ricerca pittorica intensa e coerente, fondata sul dialogo tra realtà e astrazione. Formatosi al Liceo Artistico di Via Ripetta e all'Accademia di Belle Arti di Roma, sotto la guida di maestri quali Franco Gentilini, Arnoldo Ciarrocchi e lo storico dell'arte Antonio Del Guercio, Ferroni ha sviluppato una poetica in cui il paesaggio naturale diventa occasione di riflessione esistenziale e di continua metamorfosi.









La mostra si inserisce inoltre nella più ampia riflessione dell'artista sul rapporto tra uomo e ambiente. Il tema della “Natura-Archè”, centrale nella sua ricerca, richiama l'urgenza della salvaguardia ambientale e la necessità di ristabilire un legame autentico con il mondo naturale, senza rinunciare all'attenzione verso le questioni sociali contemporanee che da tempo attraversano il suo lavoro.



Curata dall’artista e curatrice Cinzia Cotellessa, con presentazione critica del Prof. Piero Zanetov, l'esposizione offre al pubblico l'occasione di entrare in contatto con un universo visivo di grande intensità poetica, dove il paesaggio si trasforma in esperienza interiore e il tempo lascia i propri segni nella memoria della materia.



Informazioni



Mostra: I graffi del tempo scritti nella memoria del granito

Artista: Paolo Ferroni

Sede: Chiostro di San Salvatore in Lauro, Piazza San Salvatore in Lauro 15, Roma

Date: dal 13 al 18 luglio 2026

Orari: 16.00 – 18.30

Vernissage: lunedì 13 luglio 2026, ore 16.00 – 21.00

Curatore: Cinzia Cotellessa

Presentazione critica:Piero Zanetov



Ingresso libero.