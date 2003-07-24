Ombre Festival - All'ombra della luce, Viterbo VT, 16/07/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

lug 16 2026

Ombre Festival - All'ombra della luce

Prima nazionale dedicata a Francesco, Santa Chiara e Frate Leone

Letture: ... - Teatro a Viterbo - VT

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Palazzo dei Priori e Piazza del Gesu
Centro storico di Viterbo
info periodo: Giovedi 16 luglio 2026, appuntamenti dalle ore 18.00 e spettacoli serali dalle ore 21.15.
data: giovedì 16 luglio 2026, dalle 18:00 fino a tarda notte.
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto
Organizzazione: Ombre Festival
Referente: Simona Tenentini
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3389082868
Ombre Festival - All'ombra della luce
Descrizione evento: 
Nuovo appuntamento di Ombre Festival nella sezione speciale dedicata a San Francesco, nella ricorrenza degli 800 anni dalla sua morte.



Giovedi 16 luglio 2026, a partire dalle ore 18.00, Viterbo ospita una giornata dedicata al personaggio simbolo universale di pace, dialogo e attenzione agli ultimi.



La Sala delle Colonne di Palazzo dei Priori ospita l'incontro "San Francesco, uno di noi. Dove cade l'ombra nasce la luce", dedicato al messaggio piu rivoluzionario del Poverello: la capacita di guardare agli ultimi, agli esclusi e a chi vive ai margini, riconoscendo sempre il valore della persona.



Alle 21.15 doppio appuntamento: in Piazza del Gesu i Figuranti de "La Contesa" portano in scena "Il messaggio di Francesco a Rosa", evocazione storica in costume dedicata al legame spirituale tra San Francesco d'Assisi e Santa Rosa da Viterbo.



Sempre alle 21.15, nel Cortile di Palazzo dei Priori, andra in scena in prima nazionale lo spettacolo teatrale "All'ombra della luce" di Cinzia Ugatti, dedicato al profondo legame umano e spirituale tra Francesco, Santa Chiara e Frate Leone.



Ombre Festival e diretto da Alessandro Maurizi ed e realizzato con il sostegno della Regione Lazio, del Consiglio regionale del Lazio, del Comune di Viterbo, del Comune di Tuscania e di altri enti e partner.



Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Archeotuscia - il fascino di...
Le notti della rocca - da clusium...
Hotel supramonte
Tuscia film fest 2026
Le sere azzurre d'estate
Approfondimenti
Linea d'Orizzonte
Mostra d'arte contemporanea
LINEA D'ORIZZONTE Mostra collettiva d'arte contemporanea Dal 4 luglio al 6...
Quartieri studenteschi di Roma: dove...
Quartieri studenteschi di Roma: dove...
La dimensione del tessuto urbano rende la logistica...
Scegliere la capitale come meta per il proprio percorso universitario significa confrontarsi con...
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Varianti di gioco, design intuitivo, tecnologia,...
La scelta di un gioco da casinò online segue logiche sempre più complesse rispetto al passato. Le...
Ultimi Redazionali
Mobilita' flessibile: cresce a Roma la...
Mobilita' flessibile: cresce a Roma la...
L'evoluzione del mercato automobilistico romano nel biennio...
Il concetto di proprietà del veicolo sta cedendo definitivamente il passo all'idea di utilizzo...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio