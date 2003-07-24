Descrizione evento:

Nuovo appuntamento di Ombre Festival nella sezione speciale dedicata a San Francesco, nella ricorrenza degli 800 anni dalla sua morte.



Giovedi 16 luglio 2026, a partire dalle ore 18.00, Viterbo ospita una giornata dedicata al personaggio simbolo universale di pace, dialogo e attenzione agli ultimi.



La Sala delle Colonne di Palazzo dei Priori ospita l'incontro "San Francesco, uno di noi. Dove cade l'ombra nasce la luce", dedicato al messaggio piu rivoluzionario del Poverello: la capacita di guardare agli ultimi, agli esclusi e a chi vive ai margini, riconoscendo sempre il valore della persona.



Alle 21.15 doppio appuntamento: in Piazza del Gesu i Figuranti de "La Contesa" portano in scena "Il messaggio di Francesco a Rosa", evocazione storica in costume dedicata al legame spirituale tra San Francesco d'Assisi e Santa Rosa da Viterbo.



Sempre alle 21.15, nel Cortile di Palazzo dei Priori, andra in scena in prima nazionale lo spettacolo teatrale "All'ombra della luce" di Cinzia Ugatti, dedicato al profondo legame umano e spirituale tra Francesco, Santa Chiara e Frate Leone.



Ombre Festival e diretto da Alessandro Maurizi ed e realizzato con il sostegno della Regione Lazio, del Consiglio regionale del Lazio, del Comune di Viterbo, del Comune di Tuscania e di altri enti e partner.



Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.