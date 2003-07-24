Letture: ... - Mostre a Capodimonte - VT
|dove:
|Centro Culturale Fratel Giuseppe Carolini
Via San Sebastiano 14
|info periodo:
|Date e orari secondo il programma comunicato dagli organizzatori.
|data:
|da venerdì 17 luglio 2026, alle 18:00
a domenica 19 luglio 2026 fino a tarda notte.
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge all'aperto
|Organizzazione:
|Redazione/Tuscia
|Referente:
|g.breccola
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
Archeotuscia presenta Il fascino di Bisenzio sul lago di Bolsena: l'arte di replicare il mito, la ceramica villanoviana ed etrusca di Bisenzio. Mostra di Roberto Bellucci al Centro Culturale Fratel Giuseppe Carolini.