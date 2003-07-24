Archeotuscia - Il fascino di Bisenzio sul lago di Bolsena, Capodimonte VT, 17/07/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

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Dettagli evento:

lug 17 2026
lug 19 2026

Archeotuscia - Il fascino di Bisenzio sul lago di Bolsena

Mostra di Roberto Bellucci

Letture: ... - Mostre a Capodimonte - VT

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Centro Culturale Fratel Giuseppe Carolini
Via San Sebastiano 14
info periodo: Date e orari secondo il programma comunicato dagli organizzatori.
data: da venerdì 17 luglio 2026, alle 18:00
a domenica 19 luglio 2026 fino a tarda notte.
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto
Organizzazione: Redazione/Tuscia
Referente: g.breccola
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Descrizione evento: 
Archeotuscia presenta Il fascino di Bisenzio sul lago di Bolsena: l'arte di replicare il mito, la ceramica villanoviana ed etrusca di Bisenzio. Mostra di Roberto Bellucci al Centro Culturale Fratel Giuseppe Carolini.
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