Letture: ... - Concerti a Vetralla - VT
|dove:
|Foro Cassio
Foro Cassio
|info periodo:
|Date e orari secondo il programma comunicato dagli organizzatori.
|data:
|giovedì 16 luglio 2026, dalle 21:00 fino a tarda notte.
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge all'aperto
|Organizzazione:
|Redazione/Tuscia
|Referente:
|g.breccola
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
A Foro Cassio di Vetralla appuntamento con Hotel Supramonte: Luca Cionco canta De Andre, con direzione artistica di Simone Precoma. Info 0761 466937.