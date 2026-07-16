Hotel Supramonte, Vetralla VT, 16/07/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

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Dettagli evento:

lug 16 2026

Hotel Supramonte

Luca Cionco canta De Andre

Letture: ... - Concerti a Vetralla - VT

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Foro Cassio
Foro Cassio
info periodo: Date e orari secondo il programma comunicato dagli organizzatori.
data: giovedì 16 luglio 2026, dalle 21:00 fino a tarda notte.
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto
Organizzazione: Redazione/Tuscia
Referente: g.breccola
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Descrizione evento: 
A Foro Cassio di Vetralla appuntamento con Hotel Supramonte: Luca Cionco canta De Andre, con direzione artistica di Simone Precoma. Info 0761 466937.
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