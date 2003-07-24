Letture: ... - Manifestazioni a Bolsena - VT
|dove:
|Museo Territoriale del Lago di Bolsena
Piazza Monaldeschi 61
|info periodo:
|Date e orari secondo il programma comunicato dagli organizzatori.
|data:
|venerdì 17 luglio 2026, dalle 21:00 fino a tarda notte.
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge all'aperto
|Organizzazione:
|Redazione/Tuscia
|Referente:
|g.breccola
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
Per Le Notti della Rocca, al Museo Territoriale del Lago di Bolsena, incontro Da Clusium a Volsinii - Un passato che non passa, con Jacopo Tabolli dell'Universita per Stranieri di Siena. Ingresso libero.