Letture: ... - Cinema a Viterbo - VT
|dove:
|Piazza San Lorenzo
Piazza San Lorenzo
|info periodo:
|Date e orari secondo il programma comunicato dagli organizzatori.
|data:
|da venerdì 10 luglio 2026, alle 21:00
a venerdì 17 luglio 2026 fino a tarda notte.
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge all'aperto
|Organizzazione:
|Redazione/Tuscia
|Referente:
|g.breccola
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
Tuscia Film Fest 2026 anima Piazza San Lorenzo a Viterbo con il programma estivo dedicato al cinema e agli incontri culturali.