Letture: ... - Escursioni a Esperia - FR
|dove:
|Trekking
Esperia
|data:
|domenica 29 marzo 2026, dalle 09:30 alle 16:00
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge all'aperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Trekking Basso Lazio
|Referente:
|Daniele Grossi
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|3277056315
🌄 Monte Fammera — Domenica 29 Marzo
Il monte è di livello medio, un percorso semplice ma che richiede sempre un buon allenamento. Fa parte dei Monti Aurunci e si trova nel comune di Esperia(FR)
L'incontro è previsto alle 10:00, l'escursione termina alle 14:30/ 15:00
💰 Quota di partecipazione: 20€
La quota comprende:
🥾 Guida Ambientale Escursionistica
🛡 Assicurazione giornaliera
🎁 Gadget
🏆 Premio finale
⚠ La prenotazione è obbligatoria.
Prenotare entro il 27 Marzo.