Descrizione evento:

🌄 Monte Fammera — Domenica 29 Marzo



Il monte è di livello medio, un percorso semplice ma che richiede sempre un buon allenamento. Fa parte dei Monti Aurunci e si trova nel comune di Esperia(FR)



L'incontro è previsto alle 10:00, l'escursione termina alle 14:30/ 15:00



💰 Quota di partecipazione: 20€



La quota comprende:



🥾 Guida Ambientale Escursionistica



🛡 Assicurazione giornaliera



🎁 Gadget



🏆 Premio finale



⚠ La prenotazione è obbligatoria.



Prenotare entro il 27 Marzo.