MONTE FAMMERA, Esperia FR, 29/03/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

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Dettagli evento:

mar 29 2026

MONTE FAMMERA

Monti Aurunci

Letture: ... - Escursioni a Esperia - FR

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Trekking
Esperia
data: domenica 29 marzo 2026, dalle 09:30 alle 16:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Trekking Basso Lazio
Referente: Daniele Grossi
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3277056315
MONTE FAMMERA
Descrizione evento: 
 🌄 Monte Fammera — Domenica 29 Marzo



Il monte è di livello medio, un percorso semplice ma che richiede sempre un buon allenamento. Fa parte dei Monti Aurunci e si trova nel comune di Esperia(FR)



L'incontro è previsto alle 10:00, l'escursione termina alle 14:30/ 15:00 



💰 Quota di partecipazione: 20€



La quota comprende:



🥾 Guida Ambientale Escursionistica



🛡 Assicurazione giornaliera



🎁 Gadget



🏆 Premio finale



⚠ La prenotazione è obbligatoria.



Prenotare entro il 27 Marzo. 
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