Monteleone Sabino (RI), Sagra delle Fettuccine alla Trebulana – 1-2 ago, Monteleone Sabino RI, 01/08/2026 - Lazio in Festa
 

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Dettagli evento:

ago 01 2026
ago 02 2026

Monteleone Sabino (RI), Sagra delle Fettuccine alla Trebulana – 1-2 ago

Letture: ... - Sagre a Monteleone Sabino - RI

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: centro storico
data: da sabato 1 agosto 2026, alle 19:00
a domenica 2 agosto 2026 fino a tarda notte.
intrattenimenti: Si mangia, Si balla
info sul luogo:
Organizzazione: Non definito
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Monteleone Sabino (RI), Sagra delle Fettuccine alla Trebulana – 1-2 ago
Descrizione evento: 
 Dopo una giornata al mare o al lago, cosa c'è di meglio che salire verso il fresco dei Monti Sabini e concedersi una cena tra i sapori della tradizione? La risposta arriva da Monteleone Sabino, in provincia di Rieti, dove l'1 e il 2 agosto, a partire dalle ore 19, torna la Sagra delle Fettuccine alla Trebulana.



 



È il perfetto fuoriporta estivo: si lascia alle spalle l'afa della città e ci si ritrova in un borgo di quasi 500 metri di altitudine, tra vicoli in pietra, panorami sulla Sabina e tavole imbandite con uno dei piatti più rappresentativi della cucina locale.



 



Le protagoniste assolute sono le Fettuccine alla Trebulana, preparate ancora oggi secondo una ricetta tramandata di generazione in generazione. La sfoglia viene lavorata rigorosamente a mano e tirata con il mattarello, mentre il taglio, raccontano le cuoche del posto, è uno dei segreti che rende questo piatto così speciale.



 



Il condimento è una vera esplosione di sapori: pomodoro, piselli, funghi, prosciutto e pancetta si fondono in una ricetta che racconta la storia gastronomica del territorio. Per chi preferisce una proposta vegetariana, non mancheranno le originali Fettuccine Aglio e Persa, il cui nome incuriosisce quanto il loro sapore.



 



Naturalmente la festa non si limita alla pasta. Durante le due serate sarà possibile assaporare altre specialità della cucina sabina, esaltate dal rinomato olio extravergine della Sabina DOP, accompagnate da secondi della tradizione, ciambelline all'anice, musica dal vivo e un mercatino dedicato all'artigianato e ai prodotti locali.



 



E già che siete arrivati fin qui, vale la pena concedersi qualche ora in più per scoprire il borgo.



 



Monteleone Sabino sorge infatti sull'antica Trebula Mutuesca, importante città dei Sabini e poi municipium romano. Ancora oggi è possibile visitare i resti dell'anfiteatro romano, il museo archeologico e il suggestivo Santuario di Santa Vittoria, uno dei complessi religiosi più importanti della Sabina, con la sua chiesa romanica e le antiche catacombe.



 



Ad arricchire il fascino del luogo c'è anche una leggenda. Si narra che proprio qui Santa Vittoria liberò la popolazione da un drago che terrorizzava il territorio. Dopo il suo martirio, la tradizione racconta che nel punto in cui venne uccisa l'erba non sia mai più ricresciuta, una storia che ancora oggi accompagna la visita al santuario.



 



Tra buona cucina, archeologia, paesaggi collinari e antiche tradizioni, Monteleone Sabino offre molto più di una semplice sagra. È una destinazione ideale per un fuoriporta estivo capace di unire gusto, cultura e relax, dimostrando che a volte basta allontanarsi di pochi chilometri per scoprire un angolo d'Italia sorprendente.



 



Info



Data – 1-2 agosto 



Monteleone Sabino - Rieti



Tel – 3408505381



info@fuoriporta.org



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