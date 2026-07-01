42^ Sagra degli Strozzapreti, Gerano RM, 25/07/2026 - Lazio in Festa
 

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Dettagli evento:

lug 25 2026
lug 26 2026

42^ Sagra degli Strozzapreti

Letture: ... - Sagre a Gerano - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Gerano
Prato di Santa Anatolia
data: da sabato 25 luglio 2026, alle 19:00
a domenica 26 luglio 2026 fino a tarda notte.
intrattenimenti: Si mangia, Si balla
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto
Organizzazione: Non definito
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
42^ Sagra degli Strozzapreti
Descrizione evento: 
 COMUNICATO

 

Gerano

42^ Sagra degli Strozzapreti

25 e 26 luglio 2026

 

Il 25 e 26 luglio prossimi torna nell’area mercatale del Prato di Santa Anatolia di Gerano la Sagra degli Strozzapreti, uno dei piatti tipici del paese della Valle del Giovenzano, giunta quest’anno alla 42^ edizione e organizzata dalla ProLoco. Due giorni di degustazione, divertimento, giochi per i più piccoli e musica all’interno del grande parco comunale.

- Apertura stand dalle ore 19.00 di sabato 25 luglio, dalle ore 12.30 fino alla cena domenica 26 luglio.

- Oltre ai tradizionali strozzapreti il menù si arricchisce di arrosticini di pecora, patatine fritte, panini.

- Menù speciale per i celiaci.

Grande festa e divertimento per i più piccoli con i giochi e gonfiabili acquatici del Maxy Water Village e schiuma party!

La chiusura della sera di domenica 26 luglio sarà caratterizzata dal Concerto “50 Special”, Cover di Cesare Cremonini.

 

Per info: Comune di Gerano 0774 79 80 02

 

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