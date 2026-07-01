Letture: ... - Sagre a Gerano - RM
|dove:
|Gerano
Prato di Santa Anatolia
|data:
|da sabato 25 luglio 2026, alle 19:00
a domenica 26 luglio 2026 fino a tarda notte.
|intrattenimenti:
|Si mangia, Si balla
|info sul luogo:
|L'evento si svolge all'aperto
|Organizzazione:
|Non definito
|Referente:
|Non definito
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
COMUNICATO
Gerano
42^ Sagra degli Strozzapreti
25 e 26 luglio 2026
Il 25 e 26 luglio prossimi torna nell’area mercatale del Prato di Santa Anatolia di Gerano la Sagra degli Strozzapreti, uno dei piatti tipici del paese della Valle del Giovenzano, giunta quest’anno alla 42^ edizione e organizzata dalla ProLoco. Due giorni di degustazione, divertimento, giochi per i più piccoli e musica all’interno del grande parco comunale.
- Apertura stand dalle ore 19.00 di sabato 25 luglio, dalle ore 12.30 fino alla cena domenica 26 luglio.
- Oltre ai tradizionali strozzapreti il menù si arricchisce di arrosticini di pecora, patatine fritte, panini.
- Menù speciale per i celiaci.
Grande festa e divertimento per i più piccoli con i giochi e gonfiabili acquatici del Maxy Water Village e schiuma party!
La chiusura della sera di domenica 26 luglio sarà caratterizzata dal Concerto “50 Special”, Cover di Cesare Cremonini.
Per info: Comune di Gerano 0774 79 80 02
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