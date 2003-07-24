Descrizione evento:

Quattro esperienze immersive, quattro giovani autori under 35, un unico spazio culturale trasformato in laboratorio di immaginazione, memoria e partecipazione. È questo il cuore di “Larp da camera 2026”, progetto promosso da Eryados ETS, realizzato con il contributo della Regione Lazio, e ospitato presso Fortezza Est, spazio indipendente nel quartiere Torpignattara di Roma, dedicato alla sperimentazione teatrale e ai linguaggi contemporanei.

La rassegna propone una serie di larp da camera - esperienze di live action role playing a forte componente narrativa e relazionale - che uniscono teatro d’improvvisazione, gioco di ruolo e pratiche immersive. In questi percorsi il pubblico non assiste semplicemente a uno spettacolo, ma entra nella storia, interpreta personaggi, prende decisioni e contribuisce allo sviluppo della narrazione insieme agli altri partecipanti.

Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere nuovi linguaggi culturali accessibili, partecipativi e inclusivi, valorizzando il ruolo degli spazi di prossimità come luoghi di incontro, formazione e costruzione di comunità. Attraverso il linguaggio del larp, la rassegna affronta temi legati alla memoria storica, all’identità e alle relazioni sociali, trasformando la fruizione culturale in partecipazione attiva.

La programmazione si apre il 23 luglio con “Torrebruma Chamber Larp”, adattamento scritto da Elena Bianco dell’universo narrativo di Torrebruma, il campus immersivo dedicato a ragazzi e ragazze under 18 che ogni estate prende vita in Toscana. I partecipanti interpretano studenti di una scuola di magia contemporanea, chiamati a collaborare, costruire relazioni e affrontare misteri collettivi in un’esperienza che privilegia empatia, immaginazione e cooperazione rispetto alla competizione.

Il 24 luglio sarà la volta di “Senza Traccia”, progetto del giovane autore sino-italiano Federico Yang Maoloni, ambientato nella Cina occupata durante l’invasione giapponese. Tra intrighi politici, tensioni sociali e segreti personali, il larp conduce i partecipanti all’interno di una galleria d’arte dove la scomparsa di un dipinto diventa il punto di partenza per un’indagine sulla memoria, sull’identità culturale e sulle contraddizioni della modernità.

Il 25 luglio Miranda Angeli presenta “I need a hero…?”, larp metanarrativo che riflette sui meccanismi della narrazione e sul rapporto tra personaggi e autore. Archetipi letterari intrappolati nei propri ruoli tentano di ribellarsi alla storia che li definisce, dando vita a un’esperienza ironica e surreale che mette in discussione il concetto stesso di destino narrativo.

Chiude la rassegna, il 26 luglio, “Fiabe dalla Fine” di Chiara Avellis, esperienza poetica e intimista ambientata in uno spazio sospeso tra memoria e oblio. Riuniti attorno a una fragile fonte di luce, i partecipanti intrecciano ricordi, racconti e frammenti di fiabe perdute, costruendo insieme una riflessione condivisa sul tempo, sull’identità e sulla perdita.

Ogni appuntamento sarà accompagnato da un laboratorio introduttivo dedicato agli strumenti narrativi del live action role playing e della scrittura immersiva, offrendo ai partecipanti la possibilità di approfondire le dinamiche creative e relazionali del linguaggio larp.

“Larp da camera 2026” si rivolge a un pubblico ampio e trasversale, con particolare attenzione alle nuove generazioni e a chi si avvicina per la prima volta alle pratiche immersive contemporanee. Attraverso un formato accessibile e partecipativo, il progetto intende rafforzare il dialogo tra arte, territorio e cittadinanza, valorizzando il potenziale culturale del larp come linguaggio capace di coniugare esperienza estetica, relazione e riflessione sociale.

Programma:

23 luglio – Torrebruma Chamber Larp di Elena Bianco

24 luglio – Senza Traccia di Federico Yang Maoloni

25 luglio – I need a hero…? di Miranda Angeli

26 luglio – Fiabe dalla Fine di Chiara Avellis

Tutti gli eventi si svolgeranno presso Fortezza Est

Via Francesco Laparelli, 62 – Roma

“Larp da camera 2026” è progetto di Eryados ETS, realizzato con il contributo della Regione Lazio.

Per informazioni:

www.eryados.com