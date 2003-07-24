Descrizione evento:

Una delle voci più originali della nuova scena urban italiana arriva a Testaccio Estate. Giovedì 23 luglio alle ore 19.00, Ele A sarà protagonista sul palco della rassegna romana con una tappa del suo "26 Summer Tour", il tour estivo che la sta portando nei principali festival italiani ed europei dopo la pubblicazione del nuovo EP "26".

Dopo il successo di Pixel, il tour nei club in tutta Italia e il recente fotolibro TOUR LIFE VOL.1, Ele A è tornata con "26", un EP di sette tracce nato seguendo l'istinto e scritto in pochi mesi tra l'inizio dell'anno e la primavera. Un progetto che lascia spazio a una scrittura sincera e immediata, tra ironia, fragilità, immagini quotidiane e pensieri che restano aperti.

In "26" tutto è in movimento: città, relazioni, concerti, treni, luoghi che si attraversano più che abitare. L'artista prende quello che vive, quello che osserva e quello che si porta dentro e lo trasforma in barre che alternano leggerezza e inquietudine, mettendo insieme dettagli concreti, contraddizioni e domande che non cercano per forza una risposta.

Più che dare certezze, l'EP fotografa un momento preciso. Un lavoro compatto e personale che conferma la capacità di Ele A di trasformare esperienze, immagini e stati d'animo in un linguaggio immediatamente riconoscibile, continuando a seguire la propria strada senza compromessi.

Il concerto romano sarà l'occasione per ascoltare dal vivo i brani del nuovo progetto insieme ai pezzi che hanno accompagnato la crescita artistica di Ele A, in uno spettacolo che restituisce tutta l'energia del suo percorso live. Il "26 Summer Tour", partito a maggio, sta attraversando festival e venue open air in Italia e in Europa, confermando la dimensione sempre più internazionale dell'artista. Tra gli appuntamenti di maggior rilievo anche il Montreux Jazz Festival, uno dei festival musicali più prestigiosi al mondo.

Ele A (classe 2002, Lugano) si è imposta come una delle voci più originali della nuova scena rap, capace di unire gusto street pop e attitudine hip hop inconfondibile. Dalla pubblicazione dei primi EP Globo (2023) e Acqua (2024), ha collezionato palchi importanti in Italia e all'estero, collaborazioni di rilievo e progetti che hanno mostrato la forza della sua scrittura e del suo immaginario. Con quasi un milione di ascoltatori mensili su Spotify, un Red Bull 64 Bars, l'ingresso nel Players Club di Night Skinny e il successo del primo album ufficiale Pixel, Ele A è oggi una delle artiste più riconoscibili e apprezzate del panorama urban italiano.

Il concerto rientra nel programma di Testaccio Estate, la rassegna che anima per tutta l'estate la Città dell'Altra Economia, trasformando il quartiere romano in uno spazio dedicato alla musica dal vivo, allo spettacolo e alla cultura contemporanea. (testaccioestate.it).

ELE A – "26 SUMMER TOUR"

Giovedì 23 luglio 2026 – ore 19.00

Testaccio Estate – Città dell'Altra Economia

Largo Dino Frisullo – Roma(testaccioestate.it)

Info e biglietti: https://www.testaccioestate.it/

